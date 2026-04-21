Poslanci zasadli: Ďalší rokovací týždeň začali novelou zákona o pobyte cudzincov

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali druhý rokovací týždeň 49. schôdze debatou k novele zákona o pobyte cudzincov z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR. Úprava má cudzincom priniesť možnosť po skončení ich dočasného útočiska požiadať o udelenie prechodného pobytu.
Novela zákona počíta aj s úpravou, podľa ktorej by cudzinci s prechodným pobytom, ktorí na Slovensku podnikajú, nemohli mať nedoplatky voči iným subjektom počas celého trvania prechodného pobytu. V súčasnosti nedoplatky nemôžu mať iba pri obnovovaní pobytu.
Parlamentu ostáva na programe schôdze ešte viacero vládnych i poslaneckých návrhov. Takisto by mali poslanci pokračovať v zlúčenej diskusii o návrhoch z dielne SNS a Hlasu-SD o predĺžení volebného obdobia samosprávam a v prípade SNS i parlamentu zo štyroch na päť rokov.