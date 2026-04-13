Rekord v cestovnom ruchu: Slovensko privítalo takmer 500-tisíc hostí vo februári

TASR

BRATISLAVA - Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo vo februári 496.000 hostí, čo bolo o desatinu viac než v rovnakom období minulého roka. Hotelieri ubytovali rekordný počet hostí, keď v porovnaní s doterajším maximom z februára 2020 bol ich počet vyšší o takmer 3 %. Hostia strávili v hoteloch a penziónoch na Slovensku medziročne o desatinu viac nocí, ich počet dosiahol takmer 1,4 milióna, informoval v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Prenocovania zahraničných hostí dosiahli vo februári historicky najvyššiu úroveň, a to 530.000. Počet nocí cudzincov strávených v ubytovacích zariadeniach SR bol o 13 % vyšší ako vlani, čím bol prekonaný aj minuloročný rekord. Domáci návštevníci dosiahli druhý najvyšší počet prenocovaní 825.000, medziročne zaznamenali nárast o takmer 8 %. K prekonaniu rekordu z roku 2020 chýbalo celkovo ešte 11 % nocí. Priemerná doba pobytu v tohtoročnom februári predstavovala 2,7 noci.

Domáci návštevníci tvorili v štruktúre ubytovaných hostí naďalej takmer dvojtretinový podiel, ich počet medziročne vzrástol na takmer 301.000 hostí. Ide o medziročný nárast o 7 %. V porovnaní s najúspešnejším februárom 2020 hodnoty zaostávali o 5 %. Zahraničná návštevnosť v medziročnom porovnaní vzrástla až o 15 %, počet hostí z cudziny dosiahol takmer 195.000 ubytovaných. Išlo podľa ŠÚ o najvyššiu februárovú návštevnosť zo zahraničia.

Regionálne rozdiely v návštevnosti

Počet návštevníkov sa vo februári tohto roku podarilo medziročne prekonať v siedmich z ôsmich SR v rozpätí od 0,1 % v Banskobystrickom kraji až po 15,6 % v Žilinskom kraji. Jedine Nitriansky kraj zaznamenal menej ubytovaných hostí ako vo februári pred rokom, a to o 2,9 %.

Horské kraje ťahajú turizmus

Dominantný podiel hostí prilákali aj vo februári kraje zamerané na zimné aktivity v horskom prostredí. Nadpolovičná väčšina návštevníkov SR smerovala do Žilinského a Prešovského kraja. Zároveň evidovali oba kraje historicky najvyšší počet februárových ubytovaných, rekord prekonali počty domácich aj zahraničných návštevníkov.

Tretím najobľúbenejším krajom pre februárových návštevníkov Slovenska bol Bratislavský kraj s takmer 88.000 hosťami. Ako v jedinom kraji na Slovensku tam opäť tvorili väčšinu ubytovaných zahraniční návštevníci. Aktuálne zaznamenali ubytovatelia v Bratislavskom regióne februárový rekord v počte návštevníkov z cudziny, ubytovalo sa u nich viac ako 54.000 zahraničných hostí, čo je o 4 % viac ako doterajšie maximum z februára 2020. Rekordy zahraničných návštevníkov prekonal aj Banskobystrický a Košický kraj.

Priemyselná produkcia Slovenska vo februári 2026 medziročne klesla o 2,9 percent
Maloobchodné tržby klesli vo februári: E-shopy a supermarkety zaznamenali výrazný prepad
VÝPLATY politikov sú známe: O takých SUMÁCH sa Slovákom môže len snívať! Hlava štátu už nezarába najviac
AKTUÁLNE Štatistiky potvrdili zlé správy na Slovensku! Ceny benzínu aj nafty výrazne rastú
Začalo sa pojednávanie v prípade útoku nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi
Červený koberec 6. kola Let's Dance bol plný celebrít
Mladí priaznivci strany Tisza oslavujú volebné víťazstvo
PRVÉ REAKCIE Politikov k Magyarovmu volebnému triumfu: Na pretrase je Družba, V4 a čoraz častejšie sa skloňuje FICO!
Začal sa SÚD v prípade útoku na škole v Spišskej Starej Vsi: Obžalovaný prišiel vysmiaty v dobrej nálade
AKTUÁLNE V košickej nemocnici sa nachádza množstvo hasičov: Vieme, čo sa deje
Svetové médiá o Orbánovej prehre: Majster populizmu stratil kontakt s voličmi! Jedna vec ešte nie je jasná
VOĽBY v Maďarsku: TOTO sú najnovšie výsledky! Magyar získal ústavnú väčšinu
USA spúšťajú blokádu Iránu: Začiatok obmedzení vyvoláva napätie v regióne
Hviezda Harryho Pottera sa zasnúbila: Po 12 rokoch vzťahu!
Wellness rande v Mama, ožeň ma: Tomáš zhodil plachtu z tela a Lenka... To bolo ródeo!
Hviezdna herečka na promi akcii: Zabudla sa prezliecť?! Veď to je pyžamo!
KONIEC kariérneho rebríčka? Expertka na AI varuje: Stredná vrstva zamestnancov čelí LIKVIDÁCII!
Miesto, kam sa BOJA ísť aj ťavy: V srdci Sahary vykopali stovky kostier a odhalili ZAKÁZANÚ HISTÓRIU!
Doprajte si chvíľku pre seba! Vedci z Oxfordu odhalili prekvapivý prínos MASTURBÁCIE: Čím častejšie, tým lepšie?
Prečo sa cholesterol zhoršuje aj u ľudí, ktorí nejedia veľa tuku
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Chcete poslať rodičom peniaze z daní? Pozor na chyby a termíny, čas sa kráti!
Trhy sú v strehu, ropa prudko zdražuje: Hrozba blokády vyhnala ceny nad 100 dolárov!
Viedeň je v TOP 20, no na víťaza sa nechytá: Pozrite si galériu z letiska, ktoré vyzerá ako z inej planéty! (foto)
Stovky vozidiel musia opäť do servisu: Najväčšia zvolávacia akcia sa týka značky Škoda! (foto)

VIDEO Zimomriavky zaručené! Washington zažil možno posledný zápas Ovečkina, definitívne lúčenie odmietol
Opäť mentálne skolabovali a mizéria sa nekončí: Slávna organizácia je na posmech celej NHL
VIDEO Veselý slovenský večer: Slafkovský zničil nádeje Islanders, Fehérváry sníva o play-off
Konečne sa dočkal: Talentovaný slovenský reprezentant má za sebou veľkú premiéru
TEST: Peugeot 5008 GT mild-hybrid - 7 miest s francúzskym štýlom a časom na všetko
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Priemerné hodinové náklady práce v EÚ rastú: Koľko stojí práca u nás a v zahraničí?
Veľký čínsky horoskop: Ktoré znamenia môžu očakávať vyšší plat v tomto roku?
Ako komunikovať: Tajomstvá, ktoré zmenia vaše vzťahy
Nemusíte byť manažér: Ako viesť seba a druhých aj v súkromnom živote
K rezňom už iný nerobím: Tento šalát z mladej kapusty len z 3 surovín strčí do vrecka aj zemiakovú kašu.
Celý život sme varili ryžu zle. Tento jediný krok pred varením vám ušetrí polovicu času!
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
Kávová usadenina v stenách domu? Vedci z nej vytvorili nový izolant, ktorý sa výkonom priblížil polystyrénu
Toto sú 3 znaky poškodeného sluchu zo slúchadiel: Ak ich spozoruješ, nečakaj a choď k lekárovi
USA spustili námornú blokádu Iránu. Teherán chystá rakety, míny aj rýchle útoky člnmi
Takmer 2 900 kilometrov pod Zemou: Vedci odhalili záhadné pohyby na hranici zemského jadra
Premena, ktorou sa môžu inšpirovať aj naše mestské byty. Z tmavého bývania vzniklo skvelé bývanie pre moderný život
Máte pocit, že spálni ešte niečo chýba? 6 tipov, ako z nej vytvoriť útulné miesto, kam sa budete radi vracať
Jeden je tradičný, no môže sa poškodiť, druhý drahší, no vydrží veľa. Pozreli sme sa na materiály vhodné do kuchyne
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa

Aj vás trápia holuby na balkóne? Odborník radí, čo na ne naozaj platí
Plníte vyvýšený záhon? Túto najdrahšiu chybu robí 90 % záhradkárov. Na dno patrí niečo úplne iné!
Zmeškali ste výsev uhoriek či cukiet? S týmto trikom dobehnete zameškaný čas
Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Návrhár Lukáš Macháček predstavil kolekciu HANÁCKÁ: Návrat k rodnému kraju a tradíciám
Svetové médiá o Orbánovej prehre: Majster populizmu stratil kontakt s voličmi! Jedna vec ešte nie je jasná
PRVÉ REAKCIE Politikov k Magyarovmu volebnému triumfu: Na pretrase je Družba, V4 a čoraz častejšie sa skloňuje FICO!
Začal sa SÚD v prípade útoku na škole v Spišskej Starej Vsi: Obžalovaný prišiel vysmiaty v dobrej nálade
VOĽBY v Maďarsku:

