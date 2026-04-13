Stavebníctvo vo februári zabralo: Stavebná produkcia vzrástla o vyše 8 percent

BRATISLAVA - Stavebná produkcia dosiahla vo februári 2026 hodnotu takmer 570 miliónov eur, čo je v stálych cenách medziročný nárast o 8,2 %. Išlo o štvrtý najvyšší februárový rast za posledných 14 rokov (od februára 2013). Medzimesačne stavebná výroba vzrástla o 5,4 %. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Stavebníctvo rastie vďaka výstavbe
Stavebníctvo potiahol najmä výrazný nárast tuzemskej stavebnej výroby o takmer 10 %, ktorý podporil najmä vyšší objem domácej novej výstavby o 11,3 %. Výkony druhej, podielovo menej významnej zložky - opráv a údržby - dosiahli takisto medziročne väčší objem, avšak len o 1,8 % v stálych cenách.
Podľa zamerania stavebných prác k výsledku celého odvetvia prispel rast rozhodujúcej výstavby budov o 10,3 %. Realizátori zvýšili objem prác aj na inžinierskych stavbách, ktorých hodnota vzrástla o 7,2 % oproti vlaňajšiemu februáru. Kľúčovú úlohu v ich zvýšení zohrala výstavba nových ciest, diaľnic či železničných koridorov.
Pokles prác v zahraničí
Výborné výsledky v domácom stavebníctve mierne zredukovali stavebné práce v zahraničí poklesom o 1,6 %. Zatiaľ čo v jednotlivých mesiacoch roka 2025 ich dynamické, spravidla dvojciferné rasty pozitívne podporovali bilanciu celého stavebníctva, od začiatku roka 2026 sa trend obrátil. Tento vývoj zapríčinil, že podiel prác v zahraničí na celkovej stavebnej produkcii klesol na 10,4 %, kým počas roku 2025 bol v priemere 13 %.
V súhrne za dva mesiace roka 2026 stavebná produkcia prekročila jednu miliardu eur a medziročne bola reálne vyššia o 3,5 %. Pozitívny vplyv rastu domácej novej výstavby o 7,2 % mierne stlmil pokles opráv a údržby o 1,3 %. Podľa výrobného zamerania dynamickejšie, takmer o 11 %, stúpli dvojmesačné kumulované výkony na inžinierskych stavbách a miernejšie, iba o necelé 4 %, dominantná výstavba budov. Objem prác v zahraničí bol za dvojmesačné obdobie o 10 % nižší než pred rokom a presiahol 110 miliónov eur.