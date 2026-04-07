Ojedinele je na Slovensku mierne až výnimočné sucho, informujú meteorológovia

BRATISLAVA - Ojedinele je na Slovensku mierne až výnimočné sucho. Približne jednu tretinu územia zasahuje sucho rôznej intenzity. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
„V povrchovej vrstve je výrazné sucho ojedinele na strednom Slovensku a na krajnom východe. V hlbšej vrstve ostalo ešte ojedinele výrazné až extrémne sucho najmä v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji,“ priblížili odborníci. Uviedli, že relatívne nasýtenie je najnižšie na Podunajskej nížine, na Záhorí, Šariši a Zemplíne. V povrchovej vrstve je nasýtenie 40 až 50 percent na Ponitrí, Šariši, Gemeri a Zemplíne. Deficit pôdnej vlahy je podľa SHMÚ najvyšší lokálne na západnom a juhozápadnom Slovensku, a to mínus 40 až 60 milimetrov. Na východe a strednom Slovensku to je najviac mínus 20 až mínus 40 milimetrov. Nadbytok vlahy je najviac plus 20 až plus 40 milimetrov v okolí Lučenca a na Spiši.
„Uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli prevažne v stredu až piatok, ale aj počas víkendu. Najviac zrážok spadlo lokálne na Orave, Zamagurí, v oblasti Tatier, Malých Karpát, na Záhorí a v okolí Bratislavy, a to 40 až 70 milimetrov,“ skonštatovali odborníci. Tvrdia, že úhrn zrážok nad 20 milimetrov bol aj na Kysuciach, Orave, Turci, hornom Považí, Záhorí, v oblasti Malých Karpát, Nízkych Tatier, na Spiši a v širšom okolí Bratislavy.
Najmenej zrážok spadlo podľa SHMÚ na Gemeri a Zemplíne, lokálne len okolo jedného milimetra. Úhrn zrážok do päť milimetrov bol aj na Horehroní, Novohrade, Šariši, Zemplíne a v Above. Najvyššia teplota vzduchu bola takmer 20 stupňov v sobotu (4. 4.) na krajnom východe. Najnižšie klesla teplota vzduchu v stredu (1. 4.) ráno na mínus 6,5 stupňa na Zamagurí.