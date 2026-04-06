Dopravný chaos na diaľnici D1! Polícia upozorňuje na zhustenú premávku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
RUŽOMBEROK - Aktuálne je pred Ružomberkom zhustená premávka, kolóna vozidiel sa pohybuje pomaly už na diaľnici D1 v smere z Liptovského Mikuláša do Ružomberka. Žilinská krajská polícia upozornila na sociálnej sieti, že zhustenú premávku prináša presun ľudí z východného Slovenska na západ súvisiaci s končiacimi sa veľkonočnými sviatkami.
Zelená vlna STVR informovala, že v kolóne sa vodiči zdržia okolo jednej hodiny. So zdržaním majú rátať aj na obchádzkovej trase cez okolité obce. „Počítajte s hustejšou premávkou a možnými kolónami. Ak môžete, vyhnite sa špičkám - vyrazte skôr alebo neskôr, sledujte dopravné informácie a využívajte obchádzkové trasy,“ dodali policajti.