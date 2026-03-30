Divoký víkend na cestách v Nitrianskom kraji: Vodič zramoval roh budovy hypermarketu! To nebolo všetko

NITRA - Na cestách Nitrianskeho kraja bolo cez víkend divoko. Policajti riešili alkohol za volantom, jazdu bez vodičáku aj zramovanie rohu budovy hypermarketu.
K prvému incidentu prišlo v meste Vráble. Policajti boli vyslaní preveriť dopravnú nehodu, pri ktorej vozidlo Volkswagen Phaeton narazilo do rohu budovy hypermarketu. "Vodiča vyzvali, aby predložil doklady potrebné na prevádzku a vedenie motorového vozidla, a podrobil sa dychovej skúške. 17 ročný vodič nafúkal 0,77 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 1,60 promile. Tiež bolo zistené, že mladý vodič nie je držiteľom vodičského oprávnenia," uviedli.
Policajti odhalili okrem toho aj ďalších vodičov, ktorí si sadli za volant opití alebo jazdili v čase zákazu. "43 ročný vodič vozidla Fiat Freemont spôsobil dopravnú nehodu v obci Rajčany a počas následnej dychovej skúšky nafúkal 0,97 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 2,02 promile, 43 ročný vodič vozidla Škoda Octavia jazdil v Nitre v čase zákazu viesť motorové vozidlá, ktorý mal uložený do októbra 2026 a tiež sa odmietol podrobiť lekárskemu vyšetreniu na zistenie omamných látok v organizme," informovali.
39 ročný vodič vozidla Volkswagen Golf zasa jazdil v obci Selice v čase zákazu viesť motorové vozidlá, ktorý mal uložený do januára 2027 a 62 ročný vodič vozidla Peugeot 307 jazdil v Šali v čase zákazu viesť motorové vozidlá, ktorý mal uložený do októbra 2026.
"Nezodpovednosť za volantom sa nevypláca, a tak všetci vodiči skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenie výkonu úradného rozhodnutia," dodala polícia.