Fico ostro skritizoval PS a KDH: Premiér hovorí o politickom folklóre aj o hrozbe stopnutia sankcií voči Rusku

BRATISLAVA – Vyhlásenia PS o vylučovaní povolebnej spolupráce sú typickým opozičným folklórom. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo videu na sociálnej sieti, v ktorom sa v sobotu vyjadril k aktuálnym témam, týkajúcim sa aj nadchádzajúcich maďarských volieb či dodávok ropy.
„Ešte nie sú ani zvolení, nehovoriac o víťazstve vo voľbách, a už všetkých vylučujú,“ komentoval premiér vyjadrenia PS na sobotňajšom sneme, na ktorom opozičná strana vylúčila súčasné koaličné strany i mimoparlamentnú Republiku z povolebnej spolupráce. Premiér hovorí aj o predpokladanej dohode PS s KDH a jeho šéfom Milanom Majerským. „Za to, že PS Majerského podporí vo voľbách za predsedu prešovského VÚC, KDH vylúči spoluprácu s celou vládnou koalíciou a Republikou,“ naznačil. KDH ďalej obviňuje z toho, že si neváži postoj Smeru a koalície, ktorá kresťanským demokratom pomohla presadiť zmeny v Ústave SR. Dohodám s PS a SaS podľa neho nerozumejú ani voliči kresťanských demokratov. „Musia mať z toho riadny guláš. A tak aj KDH skončí vo voľbách, ako guláš varený bezhodnotovým PS a SaS,“ dodal.
Kritika rodinných káuz Šimečku
Vo svojom videu kritizuje PS i za to, že sa nevenuje kauzám, ktoré sa týkajú rodiny lídra Michala Šimečku a ututláva aj kauzu bývalého poslanca PS Martina Pekára, ktorý daroval a požičal PS veľký balík peňazí. „Nešlo náhodou o typické pranie peňazí? Neprišiel pán Pekár s igelitkami, v ktorých bolo v hotovosti 400.000 eur, požičal ich PS, aby mu ich po voľbách PS zo štátneho príspevku za výsledok vo voľbách cez bankový účet aj s úrokmi vrátili?“ pýta sa premiér. Myslí si, že to potvrdzuje skutočný postoj PS k transparentnosti a férovým pravidlám.
Fico sa pristavil aj pri aktuálnych prieskumoch verejnej mienky, vyhol sa však ich komentovaniu. „Pamätám si situácie, keď nám niektoré agentúry ponúkali zvýšenie prieskumu za nasledujúcu cenu – každé percento naviac 10.000 eur,“ povedal. Zároveň vyhlásil, že by bol za zrušenie prieskumov verejnej mienky, podľa neho nikdy nezodpovedajú reálnemu výsledku vo voľbách. V tejto súvislosti dáva do kontextu aj volebné prieskumy pred parlamentnými voľbami v Maďarsku zväčša výrazne favorizujúce vyzývateľa súčasného maďarského premiéra. „Keby som si však išiel vsadiť do stávkovej kancelárie, vsadil by som práve na víťazstvo Viktora Orbána,“ zdôraznil Fico.
Kritika Európskej komisie
Opätovne kritizoval postoj Európskej komisie (EK), ktorú obvinil z dvojakého metra a uprednostňovania záujmov Ukrajiny pred záujmami členských krajín EÚ, dokumentujúc to na prípade zastavenia dodávok ropy cez ropovod Družba. „EK neurobila nič, aby ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského prinútila konať. V jeho krokoch ho dokonca podporuje vyhláseniami, že Ukrajina dostane 90-miliardovú vojenskú pôžičku bez ohľadu na zastavenie tranzitu ropy či plynu,“ upozornil Fico.
Pripomenul, že Slovensko bolo v dôsledku zastavenia tranzitu cez Družbu nútené vyhlásiť stav ropnej núdze a uvoľniť svoje strategické ropné zásoby, rovnako tak v snahe ochrániť vnútorný trh s palivami prijať rozhodnutie o dvojakých cenách. „A EK nám okamžite poslala výhražný list, kde sa nám vyhráža všetkým možným. Je zvláštne, že rovnaký jazyk EK nepoužíva v odkazoch Zelenskému,“ skonštatoval premiér. „Ak sa EK takto mieni správať ďalej a uprednostňovať Ukrajinu pred Slovenskom, musí zabudnúť na podporu 20. sankčného balíka proti Ruskej federácii alebo našej ústretovosti pri rýchlom vstupe Ukrajiny do EÚ bez splnenia potrebných požiadaviek,“ dodal premiér zvýrazňujúc, že obnovenie prevádzky ropovodu Družba nie je v záujme iba Slovenska a Maďarska, ale celej strednej Európy. V správaní komisie Fico vidí aj politický motív. „EK v podstate od nás očakáva, že pripustíme ceny benzínu a nafty nad dve eurá za liter, vôbec nepochybujem o tom, že sleduje aj politické ciele, to znamená oslabenie súčasnej vládnej koalície, ktorá si dovoľuje mať množstvo suverénnych postojov,“ vyhlásil premiér.