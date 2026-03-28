Šutaj Eštok obvinil Zelenského z politického vydierania Slovenska: Stali sme sa jeho obeťou, tvrdí

BRATISLAVA - Hoci Slovensko aj Maďarsko od začiatku vojnového konfliktu Ukrajine a Ukrajincom pomáhali, stali sa v téme opravy ropovodu Družba obeťou politického vydierania ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Vyhlásil to predseda Hlasu-SD a zároveň minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Vysvetlenie, podľa ktorého opravu ropovodu komplikujú objektívne dôvody, podľa Šutaja Eštoka spochybňujú spravodajské informácie, aj neochota ukrajinskej strany nechať škody posúdiť nezávislej inšpekcii. „Je na to jednoduchá odpoveď. Veď stačilo, aby pán prezident Zelenskyj umožnil inšpekčným tímom prehliadku poškodeného ropovodu,“ upozornil Šutaj Eštok. „Viete veľmi dobre, že (ukrajinský prezident) odmietol inšpekčný tím zo Slovenska aj Maďarska a najnovšie odmietol prístup aj inšpekčnému tímu Európskej komisie, ktorý mal na mieste skontrolovať stav ropovodu Družba,“ dodal.

V situácii, kedy je prístup k diverzifikovaným zdrojom ropy sťažený konfliktom na Blízkom východe, mohla byť podľa predsedu Hlasu-SD možnosť dovážať túto komoditu ropovodom Družba pre Slovensko riešením problému rastúcich cien benzínu a nafty. „Slovensko má predsa výnimku aj od Európskej komisie, do konca roka 2027 máme právo na tranzit ropy z Ruska. Nie preto, že by sme chceli podporovať Rusov, ale preto, že pre nás je to najlacnejšia surovina,“ povedal. Možnosť ovplyvniť rozhodnutie ukrajinského prezidenta má podľa Šutaja Eštoka Európska únia. „Využijeme všetky prostriedky, ktoré máme, aby sme aj Európsku komisiu upozornili, že je to jednoducho problém,“ konštatoval.

Matúš Šutaj Eštok o aktuálnej situácii i údajnom odchode Danka (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Slovenská vláda a vládny kabinet Českej republiky sa stretnú na spoločnom rokovaní v utorok 31. marca. Posledné medzivládne konzultácie, ktoré boli plánované na prelome apríla a mája roka 2024, sa neuskutočnili. Vtedajšia vláda Petra Fialu ich prerušila s odôvodnením, že nesúhlasí s niektorými krokmi slovenskej vlády v oblasti zahraničnej politiky. „Mali sme vždy bratské vzťahy, tie sme si budovali a maximálne ich strážili. Bohužiaľ, s príchodom predošlej českej vlády prišlo nezmyselné rozhodnutie,“ reaguje Šutaj Eštok.

Slovensko - české vzťahy sú podľa neho príliš cenné na to, aby ich niektoré politické strany zneužívali ako tému na politický boj v predvolebnej kampani. „Dnes je situácia podstatne lepšia. Hneď po zvolení pána Babiša som mal s ním stretnutie v Prahe, kde sme sa bavili o tom, že chceme obnoviť spoluprácu. V momente, keď bol vymenovaný pán minister vnútra Metnar, mali sme spoločný telefonický hovor. Už bol aj na Slovensku,“ poznamenal Šutaj Eštok.

Úspešná medzinárodná policajná spolupráca

Ako jednu zo spoločných tém vidí aj boj proti medzinárodnému terorizmu. Pripomenul úspešnú spoluprácu českých a slovenských policajtov pri vyšetrovaní požiaru haly zbrojovky LPP Holding v Pardubiciach. K útoku sa prihlásila dovtedy neznáma skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe. Dvoch predpokladaných páchateľov sa podarilo zadržať v Českej republike a tretieho na Slovensku. „Vďaka našim policajtom, ktorí naozaj urobili perfektnú operatívnu činnosť, sme vypátrali tohto človeka, ktorý má americké občianstvo,“ povedal s tým, že dotyčný bol vydaný do Českej republiky.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorú vláda Slovenskej republiky vyhlásila pre únik nebezpečných látok v areáli spoločnosti Bukóza v obci Hencovce, prijali opatrenia súčasne viaceré rezorty. „My máme na starosti krízové riadenie,“ povedal Šutaj Eštok. Bukóza je podľa neho v konkurze a areál chátra, čo vytvára potenciálne riziko úniku chemických látok a znečistenia pôdy alebo vody.

Nebezpečné syntetické látky ohrozujú deti

Polícia v priebehu marca zasahovala proti predajcom syntetických drog prostredníctvom predajných automatov vo viacerých mestách. „Dnes máte zoznam asi deviatich stoviek zakázaných syntetických drog. A títo špekulanti vždy vyvinú látku, ktorá má podobný účinok, ale pridajú tam jednu molekulu,“ vysvetľuje minister, prečo niektoré tieto látky na zozname nie sú. Drogy z automatov sú však podľa neho mimoriadne nebezpečné, najmä ak sa k nim dostanú deti a skonzumujú ich väčšie množstvo. Jeden zo zaistených automatov podľa ministra obsahoval aj už zakázanú látku, ktorá pred časom spôsobila smrť šestnásťročného dievčaťa v Česku. Rezort vnútra podľa Šutaja Eštoka pripravil novú legislatívu, ktorá už nebude striktne viazaná na zoznam zakázaných látok. „Už nebudete mať zoznam konkrétnych zakázaných drog, ale vytvorí sa sedem generických skupín. A v rámci toho postihneme každú jednu,“ vyhlásil minister.

Takto vznikajú róby pre Let's Dance: Stylistka Zuzana Kanisová prehovorila o outfitoch hviezd
Stačil jediný bozk vo výťahu a bola svadba: Jana Nagyová však manželovi jednu vec dlho tajila!
Agro: Hyza investovala šesť miliónov eur do modernizácie z európskych zdrojov
