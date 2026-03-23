Eduard (†40) zmizol počas prechádzky: Veľké pátranie na Domaši skončilo tragicky! Jeho telo našiel dron

VRANOV NAD TOPĽOU - Štyridsaťročný Eduard M. z okresu Vranov nad Topľou zmizol pri večernej prechádzke pri Malej Domaši. Po rozsiahlom pátraní našli pátracie zložky s využitím dronu jeho nehybné telo vo vode.
Polícia vyhlásila minulý týždeň pátranie po 40-ročnom Eduardovi M. z okresu Vranov nad Topľou. Muž zmizol počas večernej prechádzky pri Malej Domaši. V sobotu ráno boli o súčinnosť pri pátraní požiadaní operačným strediskom aj dobrovoľníci z občianskeho združenia Pátrací tím Východ. "Po príchode na miesto určenia sme v spolupráci s hasičmi okamžite zahájili prehľadávanie lokality, kde sa nezvestný naposledy nachádzal," opisuje.
V sobotu oznámili najhoršiu správu
Pátrači priblížili, že do pátrania bol nasadený aj dron, pomocou ktorého prehľadávali tok rieky Malá Domaša. Pripravená bola aj sonarová technika pre prípad potreby prehľadávania pod hladinou. Do pátrania boli zároveň nasadené aj pešie tímy, ktoré prehľadávali okolie. "Po krátkom čase bol z dronu spozorovaný objekt, ktorý zodpovedal popisu oblečenia nezvestného. Po bližšom preverení sa, žiaľ, potvrdilo, že ide o telo osoby," uvádzajú pátrači, podľa ktorých následne vstúpili do vody hasiči a telo vytiahli na breh. O náleze bol okamžite vyrozumený operačný dôstojník, ktorý na miesto vyslal potrebné zložky. Pátrací tím Východ na záver vyjadril úprimnú sústrasť rodine a blízkym.
"Poverený príslušník vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Polícia sa okolnosťami intenzívne zaoberá," uviedla k prípadu prešovská krajská hovorkyňa Jana Ligdayová.