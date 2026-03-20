Fico varuje pred ropným šokom: Tlačí na Európu, aby obnovila Družbu

BRATISLAVA/BRUSEL - V situácii, keď vinou súhry okolností môže Európa dospieť k ropnému šoku, by Európska únia (EÚ) mala podporiť slovenské a maďarské snaženie o obnovenie dodávok ropy cez ropovod Družba na Ukrajine. Povedal to premiér Robert Fico (Smer-SD) počas hodnotenia výsledkov štvrtkového (19. 3.) samitu EÚ.
Fico pripomenul, že po vypuknutí vojny v Iráne zaplatila EÚ na vyšších cenách za pohonné látky už vyše šesť miliárd eur a táto situácia spolu s ekonomickým vývojom Európy a posielaním pomoci pre Ukrajinu vytvára „výbušnú zmes“. Spresnil, že šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová na samite upozornila na riziko zvyšovania úrokových sadzieb, nárastu inflácie a znižovania hospodárskej výkonnosti EÚ. V tejto situácii nechápe, prečo Únia netlačí na Ukrajinu, aby urýchlila opravy ropovodu Družba, pustila tam inšpektorov a využila na to ponúkané technické kapacity a financie EÚ. Za smiešne považuje, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovorí o šiestich týždňoch na opravu, čo sa podľa Fica prekrýva s voľbami v Maďarsku.
„Situácia bude veľmi zlá, môže dôjsť až k ropnému šoku. Zelenskyj neustúpil ani o centimeter, poškodzuje Slovensko ekonomicky tak, ako aj Maďarsko. Nás už poškodil pri plynovode, kedy sme prišli o tranzitné poplatky,“ dodal. Fico zdôraznil, že ide o ropu, ktorú po výnimke zo strany EÚ môžu Slováci aj Maďari odoberať potrubím aj po mori do roku 2027. Fico poznamenal, že na samite zachytil informáciu, že hneď po voľbách v Maďarsku EÚ pripraví legislatívu, ktorá má zrušiť túto výnimku. „Budem to považovať za výrazný zásah do našich národných záujmov,“ odkázal.
Kritizoval EÚ aj Ukrajinu
Podľa neho EÚ nemá vplyv na svetové dianie a nemá žiadne riešenie ani nástroje, ako pomôcť členským štátom, ak by došla ropa. Chorvátsky premiér Alexander Plenkovič na samite upozornil, že cez ropovod Adria majú Maďari aj Slováci zaistené dodávky ropy. Fico tvrdil, že to nikdy nespochybňoval, ale bojí sa, že ropy v chorvátskom prístave nemusí byť dosť, kým toky cez Družbu môžu pokračovať. „Je obrovský rozdiel medzi ruskou ropou a tou západnou, tá ruská je podstatne lacnejšia,“ uviedol s tým, že ropovod Družba, ktorý ide z východu na západ, Európe slúži od roku 1965.
Premiér doplnil, že je v poriadku, ak ropovod Adria bude kapacitne fungovať, ako problém vníma, že chorvátska strana odmieta dodávať ruskú ropu, na ktorej dovoz, aj po mori, má Slovensko výnimku. Za problém to považuje v dobe, keď začínajú byť ťažkosti s ropou, s jej cenou a s tranzitnými poplatkami. „Prečo vypínať Družbu? Príjmy, ktoré dávame Rusku za ropu a plyn, dohromady sú 0,2 percenta zo všetkých príjmov, čo má z nerastného bohatstva,“ vysvetlil. Dodal, že skvapalnený ruský plyn sa naďalej vozí do Francúzska, Španielska, Nemecka, Belgicka a iných krajín EÚ, čo tiež možno vnímať ako financovanie ruskej vojnovej mašinérie.
Viní EÚ z posadnutosti
„Viete, ako by to teraz pomohlo, keby ropovod družba fungoval? V tom je to celé, že nechcú, aby fungoval. Nechcú zo strategických dôvodov. Radšej budú pozerať na to, že možno bude nedostatok ropy, možno budeme platiť za benzín 2,50 eura, za naftu tri eurá. Pre posadnutosť nedovolia otvoriť Družbu, to je otázka geopolitických vzťahov,“ povedal. Fico upozornil aj na logistické aspekty, keď Slovensko má objemné zásobníky na ropu v Budkovciach naplnené ruskou ropou a nechce sa tejto rezervy dotknúť, lebo nemá technológie, ktoré umožnia naplniť zásobník reverzným chodom, a ten môže byť napĺňaný iba cez ropovod Družba.