VIDEO z divokej naháňačky v Ružomberku: Z unikajúceho auta vypadol chlap! Policajti zasiahli v poslednej chvíli

RUŽOMBEROK - Nedeľné popoludnie v Ružomberku pripomínalo akčný film, pri ktorom tuhla krv v žilách nielen svedkom, ale aj samotným policajtom. Bežná kontrola pri železničnej stanici vyústila do nebezpečnej naháňačky, počas ktorej sa z unikajúceho auta vykotúľal jeden z pasažierov. Vodič, ktorý mal v sebe nebezpečnú zmes drog, riskoval životy všetkých naokolo.
Policajti z Obvodného oddelenia PZ Ružomberok boli v nedeľu v plnom nasadení. Pri železničnej stanici sa pokúšali zastaviť podozrivé vozidlo, ktoré viedol 26-ročný muž. Namiesto toho, aby vodič dupol na brzdu, zvolil riskantný manéver a pred hliadkou začal šialenou rýchlosťou unikať.
Pád spolujazdca priamo za jazdy
Najdramatickejší moment celej akcie zachytila policajná kamera. Počas úteku sa na unikajúcom auta nečakane otvorili dvere a jeden z pasažierov vypadol na cestu. Vodič však ani na sekundu nezaváhal a vo svojej bezhlavej jazde pokračoval ďalej, pričom v aute zostala ešte jedna ďalšia osoba.
Policajtom sa napokon po intenzívnom prenasledovaní podarilo unikajúce vozidlo zablokovať a všetkých účastníkov incidentu, vrátane muža, ktorý z auta vypadol, zadržať. Dôvod, prečo mladý vodič pred zákonom utekal, sa ukázal hneď po jeho zadržaní. Hoci dychová skúška na alkohol skončila s negatívnym výsledkom, správanie mladíka vykazovalo jasné známky požitia iných látok.
„Orientačný test na požitie iných návykových látok, bol však pozitívny na metamfetamín a amfetamín,“ informovala polícia. Slovenská polícia v súvislosti s týmto prípadom opätovne apeluje na vodičov, aby rešpektovali pokyny hliadok a za volant si v žiadnom prípade nesadali pod vplyvom omamných látok.