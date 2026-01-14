Nové informácie v prípade podozrivého úmrtia dieťaťa v nemocnici: Polícia zadržala dvoch ľudí!

ŽIAR NAD HRONOM – Prípad podozrivého úmrtia dieťaťa v nemocnici v Žiari nad Hronom rieši polícia. Vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu zabitia. Zadržaní boli dvaja ľudia.
Dieťa bolo do nemocnice privezené v pondelok. Už v utorok polícia uviedla, že vyšetruje prípad podozrivého úmrtia dieťaťa. Bližšie sa však vyjadriť nechceli. Argumentovali tým, že zverejnenie detailov by mohlo ohroziť priebeh prebiehajúceho vyšetrovania, ako aj zasiahnuť do jeho citlivých okolností.
Dnes už však priniesli nové informácie. „V prípade podozrivého úmrtia maloletého dieťaťa vykonávajú kriminalisti zo Žiaru nad Hronom intenzívne vyšetrovanie,“ informovala polícia. Bolo vykonaných viacero procesných úkonov. Žiarsky vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu zabitia.
"Na základe doposiaľ zistených informácií, ktorými polícia disponuje, ako aj na základe doterajšieho dôkazového materiálu policajti zadržali v tejto súvislosti dve podozrivé osoby, ktoré boli umiestnené do policajnej cely," uviedli.
Dôležité budú podľa polície v tomto prípade vyjadrenia súdnych znalcov z odboru zdravotníctva, s ktorými kriminalisti úzko spolupracujú. "Obvinenie voči konkrétnej osobe zatiaľ v tomto prípade vznesené nebolo," dodali.