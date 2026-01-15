Fico kraľuje Facebooku: Má najviac sledovateľov aj interakcií! Instagram ovládli Šimečka a Cifrová Ostrihoňová

BRATISLAVA - Politický súboj sa už dávno neodohráva iba v parlamente či pred kamerami v debatách. Politici zvádzajú boj aj na sociálnycj sieťach. Ukázalo sa, že najviac sledovateľov na sociálne sieti Facebook má premiér Robert Fico, ktorý predbehol aj prezidenta Petra Pellegriniho. Na sociálnej sieti Instagram zasa kraľuje v počet sledovateľov eurposlankyňa za PS Veronika Cifrová Ostrihoňová. najviac interakcií tam má šéf strany Michal Šimčeka.
Porovnanie priniesol web newschool.sk. Začnime sociálnou sieťou Facebook, kde trištvrte roka kraľoval v počte sledovateľov prezident Peter Pellegrini, v septembri však nastal zlom a hlava štátu predbehol úradujúci premiér. „Práve v tomto období je viditeľné, že Robert Fico v počte sledovateľov predbehol Petra Pellegriniho, čím sa výrazne zmenilo poradie na čele rebríčka. Zároveň sa zrýchlilo tempo rastu u Igora Matoviča a Milana Mazureka, ktorí v tomto mesiaci začali výraznejší súboj o pozície, čo sa jasne odráža aj v dynamike race grafov,“ uviedli.
Inak vyzerajú už čísla na sociálnej sieti Instagram. Tam celoročne dominovala europoslankyňa za PS Veronika Cifrová Ostrihoňová, ktorá mala na konci roka takmer 240 000 sledovateľov a od druhého v poradí Petra Pelleginiho, ktorý mal necelých 100 000 sledovateľov, ju delil priepastný rozdiel.
Ako najrýchlejšie rastúci politik v roku 2025 sa na Instagrame pravdepodobne profiluje Milan Mazurek. „Od júla sa stabilne objavuje v TOP meraniach, postupne preskakuje v rebríčkoch ďalších politikov a v závere roka už predbieha aj silné mená ako Robert Fico či Michal Sabo, keď dosahuje úroveň 61 748 sledovateľov,“ zhodnotili.
Čo sa týka interakcií na Facebooku, tak v tomto meradle kraľoval Robert Fico, ktorý za celý minulý rok nazbieral 4 614 911 interakcií. „V roku 2025 túto hranicu prekonal už koncom augusta. Kým v predchádzajúcom období mu boli najbližšími vyzývateľmi Ivan Korčok a Peter Pellegrini, ktorí sa s ním striedavo doťahovali, v roku 2025 sa hlavný súboj presunul k dvojici Milan Uhrík a Mazurek, ktorí sa stali jeho najvýraznejšími konkurentmi v interakciách na Facebooku,“ uviedli.
Z hľadiska počtu interakcií je na Instagrame v roku 2025 jednoznačne najúspešnejším politikom Michal Šimečka, ktorý dosiahol 2 465 561 interakcií. V roku 2024 patril tento primát prezidentskému kandidátovi Ivanovi Korčokovi s výrazne vyšším počtom 4 286 000 interakcií. "Zaujímavé je, že aj Michal Šimečka dosahoval v roku 2024 výrazne vyšší výkon, keď jeho profil prekročil hranicu 3 510 000 interakcií. V porovnaní s tým je viditeľné, že hoci si v roku 2025 udržal vedúcu pozíciu, jeho celkový výkon na Instagrame bol slabší. Zároveň platí, že v TOP 10 instagramových politikov sa nenachádza ani jeden člen vládnej koalície, ak nepočítame Milana Mazureka, ktorého Smer vníma ako potenciálneho koaličného partnera," zhrnuli.