Žilinka ide na Ústavný súd! Napadol novelu Trestného zákona a žiada pozastaviť jej účinnosť

BRATISLAVA - Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v stredu obrátil na Ústavný súd SR v súvislosti s novelou Trestného zákona. Navrhuje začatie konania o súlade právnych predpisov s Ústavou SR. Namieta najmä zmenu Trestného poriadku, týkajúcu sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Žiada pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.
Novela Trestného zákona opäť zavádza za drobnú krádež pravidlo „trikrát a dosť“. Rozšírila sa takisto skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj v súvislosti s konaním „cudzej moci“ a rovnako sa zaviedla trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Upravil sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených - tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.
Podľa názoru ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) novela Trestného zákona, ktorou sa mení aj Trestný poriadok v oblasti tzv. kajúcnikov, neprináša revolúciu, ale zdravý rozum a právnu logiku. Princípy spravodlivosti zostávajú podľa neho zachované. Novelu kritizovala aj opozícia, podľa ktorej legislatíva rieši problémy „mafie“ a má zaručiť beztrestnosť ľuďom, ktorí páchajú hrubú trestnú činnosť.