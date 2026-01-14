Na cestách peklo, ale zima čaruje: Pri Hornáde vznikol jeden z najkrajších prírodných úkazov na Slovensku

Ľadopád Šikľavá skala patrí medzi menej známe, no mimoriadne pôsobivé zimné prírodné úkazy na východnom Slovensku. Nachádza sa pri rieke Hornád, medzi obcami Matejovce nad Hornádom a Chrasť nad Hornádom v okrese Spišská Nová Ves. Skalný masív, ktorý miestni poznajú pod názvom Šikľavá skala, je výrazný vápencový previs, po ktorom po celý rok presakuje voda. V letnom období tu vzniká menší vodopád, no skutočnú pozornosť si miesto získava najmä v zime.
