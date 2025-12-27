Železnice pripravujú obnovu nočných vlakov, takto budú vyzerať

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyhodnocuje odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) k nákupu desiatich lôžkových vozňov. Súčasťou investície za vyše 90 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) je opcia na ďalších 14 kusov a servis na desať rokov. „Posudzovať sa bude rozsah projektu, kombinácia ležadlových a lôžkových vozňov, model financovania aj časový harmonogram,“ informovala ZSSK.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
DRÁMA na pohotovosti v Košiciach: Zúfalých rodičov s dieťaťom s horúčkou vraj odkopli, ZVRAT a reaguje riaditeľka!
Tunel Višňové dopravný kolaps neodvrátil: Z kaluže do blata, katastrofálne štefanské kolóny pred Ružomberkom!
MIMORIADNY ONLINE Tvrdý útok Ruska na Kyjev! Moskva podľa Zelenského mier NECHCE: Hlásia smrť ruského veliteľa