SCHÁTRANÝ kaštieľ má byť minulosťou a opäť klenotom! FOTOGALÉRIA Rekonštrukcia je v plnom prúde

RUSOVCE - Národná kultúrna pamiatka v Rusovciach prešla ťažkým obdobím súdnych sporov a nekonečných verejných obstarávaní. Od júna 2024 však na obnove neogotického kaštieľa pracujú desiatky ľudí a zo smutnej ruiny sa postupne stáva jedinečný klenot. Práce by mali byť ukončené v roku 2029.
História rekonštrukcie Kaštieľa v Rusovciach bola smutná a komplikovaná. Obyvatelia a návštevníci Rusoviec dennodenne videli, ako sa kedysi majestátny kaštieľ rozpadáva. Úrad vlády pripomína, že nádeje na obnovu budovy, ktorá má status národnej kultúrnej pamiatky, zvyčajne rýchlo vystriedalo sklamanie, keď rekonštrukciu zbrzdili súdne spory či nekonečné verejné obstarávania.
Z kaštieľa sa má stať opäť klenot
Dnes sa však okoloidúcim naskytá iný obraz - zo smutnej ruiny opäť stáva jedinečný klenot. Od júna 2024 sa v areáli rozbehol čulý pracovný ruch. "Na stavbe denne pracujú desiatky ľudí, ktorí postupne a najmä citlivo tehlu po tehle obnovujú krásu neogotického kaštieľa," uvádza Úrad vlády s tým, že k rekonštrukcii kaštieľa pristupujú so všetkou zodpovednosťou, uvedomujúc si jeho význam nielen pre Rusovce, ale pre celú Bratislavu.
„Robíme všetko pre to, aby po obnove kaštieľa mala naša krajina reprezentatívne priestory, v ktorých budeme môcť dôstojne privítať významné návštevy či hostiť medzinárodné podujatia na najvyššej úrovni. Rovnako pracujeme na tom, aby si aj Rusovčania a návštevníci mohli naplno užívať areál kaštieľa. Zrevitalizovaný historický park bude bezpečným a pokojným miestom na prechádzky, ale aj detské hry. A čeľadník poskytne zázemie pre komunitné aktivity,“ povedal Juraj Gedra. Obnova kaštieľa ide zatiaľ podľa plánu, práce by mali byť ukončené v roku 2029.