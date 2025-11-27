Poplach v Martine: Pred rodinným domom mala vybuchnúť nastražená BOMBA! Na mieste majú byť policajti

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR)
MARTIN – Jednou z ulíc v Martine otriasol v noci zo stredy na štvrtok výbuch. Dôvodom mala byť údajne bomba umiestnená pred rodinným domom.
Informuje o tom portál tvnoviny.sk. Bombu mal neznámy páchateľ umiestniť pred dom, v ktorom s manželkou a dvoma deťmi údajne býva bratislavský podnikateľ. V dome sa však v tom čase nemal nikto nachádzať.
Páchateľ mal výbušninu odpáliť na diaľku niekoľko hodín po jej umiestnení.
Na mieste majú zasahovať policajti.
Správu budeme aktualizovať.