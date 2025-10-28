Na horách hrozí silný vietor: Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre TIETO okresy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na horách na strednom a severnom Slovensku sa v utorok môže vyskytnúť silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstraha platí celý deň pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. „Prechodne sa na horách miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica,“ uviedli meteorológovia.
(Zdroj: SHMÚ.sk)