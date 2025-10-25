Meteorológovia varujú: Na horách na severe Slovenska hrozí v nedeľu víchrica

BRATISLAVA - Na horách vo viacerých okresoch severného Slovenska hrozí v nedeľu (26. 10.) víchrica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe a vydal výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou až do nedeľnej polnoci.
S vetrom na horách treba počítať v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Výstrahy platia pre okresy Žilina, Martin, Banská Bystrica, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad.
Meteorológovia v týchto lokalitách predpokladajú nad pásmom lesa výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť do 85 kilometrov za hodinu, čo zodpovedá parametrom víchrice. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a pod.),“ varuje SHMÚ.