Svet sa skláňa pred šikovnosťou nášho fotografa: Jeho snímka Tatier zaujala NASA

Astronomickou snímkou dňa sa dnes na portáli amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) stala fotografia, ktorá zachytáva kométu Lemmon nad štítmi Vysokých Tatier.
