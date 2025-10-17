Vodiči, spozornite! Cesta v Turni nad Bodvou je neprejazdná, stala sa vážna nehoda

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
TURŇA NAD BODVOU - Úsek cesty I/16 pri križovatke s ulicou Hájskou v blízkosti čerpacej stanice v Turni nad Bodvou je pre dopravnú nehodu úplne neprejazdný. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Ako spresnila, došlo k čelnej zrážke osobného a nákladného motorového vozidla. „Vodič osobného auta utrpel vážne zranenia,“ uvádza. Polícia je na mieste a usmerňuje dopravu. Vodičov žiada, aby úsek obchádzali a rešpektovali jej pokyny.
