V Slovenskom raji pribudli tri nové turistické prístrešky v rámci projektu Probiota. Správa Národného parku (NP) Slovenský raj informovala, že posiedky a dve desiatky nových lavičiek osadili v uplynulých týždňoch na vysoko frekventovaných turistických trasách.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Ďalší nepríjemný úder pre televíznych divákov: Slováci prichádzajú o ďalšie české kanály, TOTO je dôvod
MIMORIADNY ONLINE Čelná zrážka rýchlikov na východe: VIDEO Oznámili celkový počet zranených, 7 je v kritickom stave