Hrôza na ceste do práce: Muž v Seredi sa mal ukájať priamo pred ženami!

SEREĎ - Desivý zážitok majú za sebou ženy z jedného zo seredských podnikov. Cestou do práce i z práce totiž v nepravidelných intervaloch stretávali staršieho muža, ktorý sa pred nimi mal obnažovať a sexuálne uspokojovať. Prípadom už sa zaoberá polícia.
Podľa výpovedí žien sa incidenty odohrávali pri miestnej ceste, kadiaľ denne prechádza množstvo pracujúcich. „On stál pri ceste a sexuálne sa ukájal,“ opísali vystrašené ženy pre TV JOJ. Muž si mal svoje nákladné auto zaparkovať popri ceste a následne odísť do kríkov, kde sa pred nimi správal nevhodne.
Obťažovanie sa podľa nich opakovalo nielen ráno, ale aj popoludní, keď sa ženy vracali z práce domov. Mestská polícia začala po mužovi pátrať a na mieste častejšie hliadkovala. Keďže sa neobjavoval pravidelne, trvalo niekoľko týždňov, kým sa ho podarilo dolapiť. „V inkriminovaný deň, keď sme obdržali dva oznamy, sa nám podarilo dotyčnú osobu zadržať,“ uviedol zástupca náčelníka mestskej polície v Seredi Peter Sokol.
Zadržaného muža odovzdali štátnej polícii. Ten sa bránil slovami, že sa v kríkoch len „potreboval vymočiť“. Polícia však jeho vysvetleniu neuverila. „Seredskí policajti začali vo veci trestné stíhanie pre prečin výtržníctva. V zmysle zákona môže za takýto skutok hroziť trest odňatia slobody až na tri roky,“ informovala hovorkyňa KR PZ Trnava Zlatica Antalová. Podľa zistení TV JOJ ide o 65-ročného muža, ktorý pracoval ako vodič nákladného vozidla a do Serede pravidelne privážal či odvážal stavebný materiál.