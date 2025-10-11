Fico verí v stabilitu vlády: Žiadne predčasné voľby, cieľom je víťazstvo v roku 2027

BRATISLAVA - Predseda vlády SR a líder koaličnej strany Smer-SD Robert Fico nevidí žiadne dôvody na predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR. Myslí si, že jedným zo základných predpokladov takéhoto stabilného scenára je schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok.
Uviedol to na sobotňajšom pracovnom sneme, v rámci ktorého chce aj dané posolstvo prijať. Vyhlásil tiež, že Smer-SD má ambíciu vyhrať voľby v roku 2027.
Premiér je za presun volieb do orgánov obcí aj krajov na rok 2027
Predseda vlády je za presun volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027. Myslí, že by to bolo najlepšie pre celé Slovensko. Uviedol to na sobotňajšom pracovnom sneme. Apeloval na zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8), aby sa nad týmto návrhom zamysleli. Tvrdí, že ak by došlo k zhode, mohol by parlament prijať príslušné legislatívne zmeny.
Fico nevidí dôvod na opätovné zvolenie Kažimíra
Robert Fico nevidí žiadny dôvod na opätovné zvolenie Petra Kažimíra na post guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Odkázal mu, že ak je preto urazený, tak už bolo dosť zrady. Skonštatoval to na sobotňajšom pracovnom sneme. Poukázal zároveň na to, že daná funkcia patrí strane Hlas-SD, čo rešpektuje.