Slováci budú tráviť zimu pod palmami: Poznáme priemernú cenu zimnej dovolenky

Napriek geopolitickej situácii a ekonomickej neistote záujem Slovákov o cestovanie pretrváva. Trend skorých rezervácií (First minute) prináša aj celkový nárast rezervácií, pričom mimoriadne silný dopyt evidujú cestovné kancelárie po diaľkových destináciách. Obľúbené však naďalej ostávajú aj klasické destinácie, ako sú Kanárske ostrovy či Egypt. Ceny pobytov sa vyvíjajú stabilne.
