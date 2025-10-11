Pozor, blíži sa posun hodín: Prechod na zimný čas poteší spáčov

BRATISLAVA – Jeseň je už v plnom prúde a dni sa postupne skracujú. Už čoskoro nás čaká tradičná zmena – prechod z letného na zimný čas. Hodiny si posunieme o hodinu späť, takže noc bude dlhšia a ráno sa nám bude vstávať o čosi jednoduchšie.
Poslednýkrát tento rok si budeme posúvať ručičky v noci zo soboty 25. októbra na nedeľu 26. októbra 2025. O 3.00 h stredoeurópskeho letného času (SELČ) sa hodiny vrátia späť na 2.00 h stredoeurópskeho času (SEČ). Prakticky to znamená, že získame o hodinu spánku navyše. Aktuálny letný čas začal platiť 30. marca 2025, keď sme si posúvali hodiny dopredu, informuje calendar.zoznam.sk.
Myšlienku efektívnejšieho využívania denného svetla predstavil už v roku 1784 americký politik Benjamin Franklin, ktorý navrhoval, aby ľudia chodili skôr spať a skôr vstávali. Prvým štátom, ktorý letný čas oficiálne zaviedol, bolo Švédsko počas prvej svetovej vojny v roku 1916.
Na území bývalého Československa sa letný čas zaviedol v roku 1979, pričom dôvodom bola energetická kríza. V súčasnej podobe sa na Slovensku a vo väčšine Európy používa od roku 1996. Posúvanie času sa ustálilo na 2.00 h, respektíve 3.00 h, pretože v tomto čase najmenej ovplyvňuje dopravu.
Kritici upozorňujú na negatívny vplyv
Hlavným argumentom v prospech striedania času je efektívnejšie využívanie denného svetla - v lete vo večerných hodinách a cez zimu zasa ráno. V decembri 2021 vládny kabinet SR schválil zavedenie letného času v rokoch 2022 až 2026 s určením presných dátumov, keď sa bude začínať a končiť.
Sezónne posúvanie času má aj množstvo odporcov. Kritici upozorňujú na negatívny vplyv na zdravie či narušenie biorytmu. Európsky parlament ešte v roku 2019 schválil, že striedanie času by sa malo skončiť, avšak rozhodnutie sa odvtedy odsunulo na neurčito. Zatiaľ teda platí, že hodiny si budeme posúvať aj v ďalších rokoch – najbližšie už o dva týždne.