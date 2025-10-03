Šok na strednom Slovensku: Násilnosť prerástla v náhlu tragédiu, žena tam prišla o život!

NENINCE - Polícia mala počas záveru pracovného týždňa pomerne náhly a rázny výjazd do obce Nenince v okrese Veľký Krtíš na strednom Slovensku. Došlo tam k zatiaľ bližšie nešpecifikovanej tragédii, no potvrdili, že podozrivá osoba skončila v ich rukách.
Polícia o prípade informovala na sociálnej sieti cez jej banskobystrický účet. Polícia je podľa vlastných slov stále na mieste.
"V obci Nenince, v okrese Veľký Krtíš aktuálne polícia dokumentuje prípad násilného charakteru. V jednom z rodinných domov došlo k násilnému skutku, pri ktorom prišla o život staršia žena," potvrdila polícia smutnú skutočnosť.
Podozrivá osoba je však už v rukách polície. "Bližšie informácie k prípadu budú poskytnuté keď to procesná situácia dovolí," zareagovala nateraz polícia.