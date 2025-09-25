Dráma na R2 len pár hodín po otvorení novej diaľnice: Po ceste pobehoval malý chlapec! Zasahovala polícia

KOŠICE - Dráma na R2 len pár hodín po oficiálnom otvorení. Na svedomí ju však nemajú šoféri, ale chodec, ktorý tam nemal nič robiť - maloletý chlapec.
"Včera sa otváral nový úsek rýchlostnej cesty R2 pri Košiciach. Len pár hodín po jeho sprístupnení zasahovali dopravní policajti pri netradičnej a zároveň veľmi nebezpečnej situácii – na rýchlostnej ceste sa pohyboval maloletý chlapec," uviedla polícia.
Policajti na motorkách tak okamžite vyrazili na miesto. Našťastie, stihli prísť včas a postarať sa o chlapcovu bezpečnosť. Vďaka ich pohotovosti sa podarilo predísť možnej tragédii.
Policajti pripomenuli, že na diaľnicu ani rýchlostnú cestu chodci, cyklisti či kolobežkári v žiadnom prípade nepatria. "Ide o priestory vyhradené výlučne pre motorové vozidlá a pohyb nepovolenej osoby je tam extrémne rizikový," uviedli. "Tento prípad berme všetci ako jasné upozornenie – nové cesty majú vodičom priniesť rýchlejšiu a bezpečnejšiu jazdu, nie priestor pre hazard so životom," dodali.