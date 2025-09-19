Nájdite nové talenty na Kariéra EXPO v Bratislave: Veľtrh príležitostí vám ponúka spôsob, ako nájsť kvalitných ľudí

Už vás nebaví nekonečné hľadanie nových ľudí do tímu?
Nábor môže byť zdĺhavý, vyčerpávajúci a často neprináša želané výsledky. Desiatky životopisov, ktoré vyzerajú rovnako, no stále nič, čo by vás naozaj zaujalo? Skúste to inak.
Staňte sa súčasťou podujatia Kariéra EXPO Bratislava, ktoré sa uskutoční 8. októbra 2025 v Starej tržnici, a získajte priamy kontakt s talentovanými ľuďmi, ktorí hľadajú nové pracovné výzvy. Pridajte sa k TOP vystavovateľom a oslovte kandidátov, ktorí môžu byť skutočným prínosom pre váš tím.
Po mimoriadne vydarených a úspešných podujatiach Kariéra EXPO v Žiline, Nitre a Košiciach sa čoskoro vidíme aj v hlavnom meste. Už 8. októbra 2025 sa otvoria brány Starej tržnice v Bratislave, aby privítali tisícky návštevníkov, z ktorých sa môžu stať aj potenciálni uchádzači o prácu. Nepremeškajte túto príležitosť a zarezervujte si svoje miesto ako vystavovateľ už teraz. Môžete sa rovno prihlásiť aj na podujatie Kariéra EXPO v Banskej Bystrici, ktoré sa bude konať 19. novembra 2025. Zdvojnásobite tak svoje šance na úspech.
Prečo sa oplatí byť súčasťou Kariéra EXPO Bratislava?
Kariéra EXPO nie je len klasický veľtrh práce. Je to miesto, kde sa stretávajú tí, ktorí chcú rásť, či už ide o firmy, ktoré hľadajú nové posily, alebo ľudí, ktorí sú pripravení urobiť ďalší krok vo svojej kariére. Vďaka bohatému programu plnému odborných prednášok, inšpiratívnych workshopov a networkingu priťahuje podujatie rôzne cieľové skupiny: od čerstvých absolventov až po skúsených profesionálov. A práve táto rozmanitosť robí z Kariéra EXPO ideálny priestor na objavovanie talentov.
Čo ako firma získate?
Osobný kontakt. V čase, keď väčšina výberových konaní prebieha cez e-maily a videohovory, je stretnutie tvárou v tvár stále nenahraditeľné. Už pár minút rozhovoru vám napovie viac než desiatky životopisov. Na mieste rýchlo zistíte, či kandidát zapadne do vášho tímu, či zdieľa vaše hodnoty, má chuť pracovať a vie komunikovať.
Úsporu času. Zabudnite na zdĺhavé náborové procesy. Kariéra EXPO vám umožní stretnúť desiatky motivovaných uchádzačov na jednom mieste a vy si vyberiete tých, ktorí majú potenciál rásť spolu s vašou firmou.
Viditeľnosť značky. Ako vystavovateľ získate vlastný stánok, priestor na prezentáciu vašej spoločnosti a možnosť odpovedať na otázky návštevníkov priamo. Navyše, vaše logo a meno sa objaví aj v online aj offline materiáloch, čím posilníte vašu značku zamestnávateľa a oslovíte aj tých, ktorí sa na veľtrh osobne nedostanú.
Posledná šanca zapojiť sa
Ak chcete byť súčasťou podujatia Kariéra EXPO Bratislava, ktoré sa uskutoční už 8. októbra 2025 v Starej tržnici, je najvyšší čas konať. Miesta pre vystavovateľov sa rýchlo míňajú a záujem je veľký.
Nenechajte si ujsť príležitosť osloviť tých najlepších.
Registrujte sa ešte dnes a zabezpečte si svoje miesto medzi firmami, ktoré vedia, kde hľadať budúce talenty.
👉 Viac informácií nájdete na: https://karieraexpo.zoznam.sk