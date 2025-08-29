Piatok29. august 2025, meniny má Nikola, Nikolaj, zajtra Ružena

Dnes sa v Banskej Bystrici konajú oslavy SNP: Prinesú prezentáciu techniky, koncerty i vojenskú prísahu

Slávnostná vojenská prísaha na centrálnych oslavách 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) pri Pamätníku SNP v Banskej Bystrici.
Slávnostná vojenská prísaha na centrálnych oslavách 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) pri Pamätníku SNP v Banskej Bystrici. (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BANSKÁ BYSTRICA - V Banskej Bystrici sa v piatok konajú celoslovenské oslavy 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Podujatie prinesie prezentáciu historickej i súčasnej vojenskej techniky, koncerty či prísahu absolventov základného vojenského výcviku. Súčasťou programu bude aj pietny akt a slávnostné príhovory.

Park pod Pamätníkom SNP bude pre verejnosť otvorený od 9.00 h. O 10.00 h sa bude konať pietny akt kladenia vencov, ktorý bude môcť verejnosť sledovať na veľkoplošných obrazovkách. O 11.00 h je na pódiu v parku naplánovaný slávnostný program s príhovormi hostí. V rámci kultúrnych vystúpení sa v popoludňajších hodinách predstaví Martin Gyimesi s hitmi Karola Duchoňa, Vojenská hudba Ozbrojených síl (OS) SR, Samo Tomeček, Ivana Regešová či Kandráčovci.

Návštevníkov čakajú aj statické ukážky klubov vojenskej histórie

Celoštátne oslavy sa budú v Banskej Bystrici niesť aj v znamení 70. výročia Múzea SNP. V rámci sprievodných aktivít budú v areáli pripravené stánky ministerstiev a rôznych organizácií v ich pôsobnosti. Návštevníkov čakajú aj statické ukážky klubov vojenskej histórie či prezentácia modernej techniky OS SR a ďalších ozbrojených zložiek. Súčasťou podujatia bude aj slávnostná vojenská prísaha približne 400 absolventov základného vojenského výcviku.

V súvislosti s oslavami platia v Banskej Bystrici i dopravné obmedzenia, pre dopravu sú uzavreté viaceré ulice a parkoviská v centre mesta. Pre návštevníkov sú pripravené záchytné parkoviská pri obchodných centrách, zo železničnej stanice a Radvane budú každých 15 minút premávať kyvadlové autobusy. Celoštátne oslavy 81. výročia SNP pripravilo Ministerstvo obrany SR spolu s Úradom vlády SR a ďalšími rezortmi. Na organizáciu osláv vláda vyčlenila vyše 630.000 eur.

Viac o téme: TechnikaVýročieBanská BystricaOslavy SNP
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ministerstvo kultúry navrhuje zmeny
Ministerstvo kultúry navrhuje zmeny v zákone o hazardných hrách: Opozícia návrh kritizuje
Domáce
Výjazdové rokovanie vlády SR
Vláda dnes rokovala v Senici: Na podporu viacerých okresov vyčlenila vyše dva milióna eur
Domáce
Richard Takáč
Vláda pripomína odkaz Slovenského národného povstania: Sloboda nie je zadarmo, demokraciu treba chrániť
Domáce
Slovenské národné povstanie: KVÍZ
Slovenské národné povstanie: KVÍZ o SNP odhalí, ako dobre poznáte tento historický míľnik
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Karin Majtánová nevie odpočívať, ani na masáži nezavrela oči: Nevedela z TOHO spustiť zrak!
Karin Majtánová nevie odpočívať, ani na masáži nezavrela oči: Nevedela z TOHO spustiť zrak!
Prominenti
Plné uličky Bardejovského jarmoku už vo štvrtok
Plné uličky Bardejovského jarmoku už vo štvrtok
Správy
Tréner dvadsaťjednotky Juraj Kentoš oznámil nomináciu na kvalifikačné zápasy proti Andorre a Moldavsku
Tréner dvadsaťjednotky Juraj Kentoš oznámil nomináciu na kvalifikačné zápasy proti Andorre a Moldavsku
Zoznam TV

Domáce správy

Slávnostná vojenská prísaha na
Dnes sa v Banskej Bystrici konajú oslavy SNP: Prinesú prezentáciu techniky, koncerty i vojenskú prísahu
Domáce
Peter Stachura
Poslanci za KDH navrhujú upraviť definíciu zotavovacích podujatí
Domáce
Pripravte sa! Slovensko čaká
Pripravte sa! Slovensko čaká silná búrková vlna: Večer dorazia najprudšie lejaky
Domáce
Oslavy SNP v Banskej Bystrici: Prezentácia techniky, koncerty aj veľká vojenská prísaha
Oslavy SNP v Banskej Bystrici: Prezentácia techniky, koncerty aj veľká vojenská prísaha
Banská Bystrica

Zahraničné

Británia neumožnila izraelským predstaviteľom
Británia neumožnila izraelským predstaviteľom účasť na veľtrhu zbraní v Londýne
Zahraničné
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján.
Irán je pripravený obnoviť spravodlivé rokovania o jadrovom programe
Zahraničné
Becalel Smotrič a Benjamin
Smotrič vyzýva na anektovanie častí Pásma Gazy, ak Hamas nekapituluje
Zahraničné
Streľba v Minneapolise: Páchateľom
Streľba v Minneapolise: Páchateľom bola transrodová žena, ktorá bola posadnutá zabíjaním detí
Zahraničné

Prominenti

Skutočné výsledky vidíte až
Má 40, dve deti a telo BOHYNE! Známa moderátorka sa pýši SEXI telom... a BEZ cvičenia
Domáci prominenti
Bratislavské módne dni. Janka
SMUTNÉ tajomstvo slovenskej moderátorky: Prehovorila o genetickom ochorení... Stratí sluch aj zrak!
Domáci prominenti
Anna Letenská
Krutý osud českej herečky: Dokončila film a... Zastrelili ju!
Osobnosti
Módna prehliadka Fera Mikloška,
Karin Majtánová nedokáže odpočívať, ani na masáži nezavrela oči: Nevedela z TOHO spustiť zrak!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

NEUVERÍTE, čím kŕmia červy
NEUVERÍTE, čím kŕmia červy v Srbsku: TAJNÁ zbraň proti plastom
Zaujímavosti
NEPRÍJEMNÝ ŠOK pri jedení
NEPRÍJEMNÝ ŠOK pri jedení pečiva: Mladík našiel vo svojom rožku nechceného spolustolovníka!
Zaujímavosti
Ľudia už dnes majú
Ľudia už dnes majú s umelou inteligenciou nielen vzťah, ale aj SEX: Nie je to sci fi!
vysetrenie.sk
Robíte aj vy TÚTO
Robíte aj vy TÚTO chybu pri pití vody? Koledujete si o VÁŽNE zdravotné problémy
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Nový plavecký komplex môžu Košičanom všetci závidieť: Pozrite si, čo všetko a za koľko ponúkne! (foto)
Nový plavecký komplex môžu Košičanom všetci závidieť: Pozrite si, čo všetko a za koľko ponúkne! (foto)
Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!
Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!
Siahne vláda na dôchodky či dávky? Kamenický prezradil novinky a aj očakávaný termín!
Siahne vláda na dôchodky či dávky? Kamenický prezradil novinky a aj očakávaný termín!
Slováci robia na byt najdlhšie v Európe. A bude ešte horšie! (komentár)
Slováci robia na byt najdlhšie v Európe. A bude ešte horšie! (komentár)

Šport

VIDEO Tak toto sme tu ešte nemali: Rekordná Emma Zapletalová zariadila historický úspech Slovenska
VIDEO Tak toto sme tu ešte nemali: Rekordná Emma Zapletalová zariadila historický úspech Slovenska
Diamantová liga
VIDEO Hapal konečne odhalil budúcnosť reprezentanta Riga: Už nebudem chodiť okolo horúcej kaše
VIDEO Hapal konečne odhalil budúcnosť reprezentanta Riga: Už nebudem chodiť okolo horúcej kaše
Česko
Emotívne slová Borisa Vlhu na sociálnej sieti: Ušiel som zo zlatej klietky a som šťastný!
Emotívne slová Borisa Vlhu na sociálnej sieti: Ušiel som zo zlatej klietky a som šťastný!
Petra Vlhová
Ani dva góly nestačili: Slovan sa po prehre vo Švajčiarsku rozlúčil s Európskou ligou
Ani dva góly nestačili: Slovan sa po prehre vo Švajčiarsku rozlúčil s Európskou ligou
Európska liga

Auto-moto

Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Ako zvládnuť stres v práci: praktické tipy od odborníkov
Ako zvládnuť stres v práci: praktické tipy od odborníkov
Motivácia a produktivita
Odhalené! Toto sú 5 najčastejších chýb na pohovore, ktoré vás môžu stáť vysnívanú prácu
Odhalené! Toto sú 5 najčastejších chýb na pohovore, ktoré vás môžu stáť vysnívanú prácu
Pracovný pohovor
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár z panvice: Postačia slivky, cukor a správny postup
Slivkový lekvár z panvice: Postačia slivky, cukor a správny postup
Výber receptov
Paradajkové hrianky: Jednoduchá večera, keď neviete, čo na rýchlo
Paradajkové hrianky: Jednoduchá večera, keď neviete, čo na rýchlo
Výber receptov

Technológie

Nový malvér Hook útočí na Androidy. Vie ťa sledovať v reálnom čase a ukradne ti všetky údaje
Nový malvér Hook útočí na Androidy. Vie ťa sledovať v reálnom čase a ukradne ti všetky údaje
Bezpečnosť
Tieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpadu
Tieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpadu
Veda a výskum
Gmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili heslo
Gmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili heslo
Bezpečnosť
Tvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmo
Tvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmo
Filmy a seriály

Bývanie

Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax

Pre kutilov

Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Dvor a záhrada
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Záhrada
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Recepty
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 vecí, ktoré ste nevedeli o Daniele Vojtasovej: Je oveľa viac než len tvár z titulky, pozrite sa, čo známa kráska prezradila
Slovenské celebrity
5 vecí, ktoré ste nevedeli o Daniele Vojtasovej: Je oveľa viac než len tvár z titulky, pozrite sa, čo známa kráska prezradila
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pripravte sa! Slovensko čaká
Domáce
Pripravte sa! Slovensko čaká silná búrková vlna: Večer dorazia najprudšie lejaky
Prvé predikcie o tom,
Domáce
Prvé predikcie o tom, aká zima nás čaká: Bude chladnejšia a zasneženejšia, než tie posledné! TOTO je dôvod
Slovenské národné povstanie: KVÍZ
Domáce
Slovenské národné povstanie: KVÍZ o SNP odhalí, ako dobre poznáte tento historický míľnik
Rusko je na kolenách:
Zahraničné
Rusko je na kolenách: Ukrajina využíva účinnú taktiku! Krajinu paralyzuje nedostatok TEJTO komodity

Ďalšie zo Zoznamu