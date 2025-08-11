Polícia v Žilinskom kraji minulý týždeň odhalila 22 vodičov pod vplyvom alkoholu

ŽILINA - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 22 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 11 z nich, ďalších 11 vodičov nafúkalo nad jedno promile. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu spôsobili traja vodiči. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 26 vodičov nemotorových vozidiel,“ uviedla Kocková.
Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú i na požitie omamných a psychotropných látok. „U 20 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1976 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 46 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala hovorkyňa.