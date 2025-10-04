VIDEO Pivo, ktoré milujú aj Slováci: Tento druh bežne dostanete iba v dvoch podnikoch na svete

Sobota4. október 2025, meniny má František, zajtra Viera

Mimoriadne dôležitá je nielen výroba piva, ale aj jeho načapovanie
PLZEŇ - Pivo, ktoré milujú aj Slováci. Legendárny a originálny Pilsner Urquell sa zrodil už v roku 1842. My sme sa boli pozrieť priamo v Plzni, aby sme spoznali jedinečný príbeh slávnej značky.

Pivovar Plzeňský Prazdroj je miesto, kde sa zrodila chuť, ktorá zmenila svet. Pilsner Urquell sa varí výlučne tu – a práve vďaka špeciálnemu postupu varenia a tým najkvalitnejším surovinám má svoju nemennú chuť. Niet divu, že sa stal vzorom pre viac než 70 percent svetových značiek ležiakov.

Pivo, ktoré sa už 183 rokov varí rovnako

Sládok Josef Groll uvaril v roku 1842 celkom iné pivo, než na aké boli v Plzni zvyknutí. Využil svoje znalosti varenia spodne kvaseného ležiaka, ktorý sa nechával 30 dní ležať a zrieť. Práve preto vznikla prezývka ležiak. Pivo Pilsner Urquell sa odvtedy varí takmer 183 rokov z tých istých surovín. Aj dnes sa varí z mäkkej plzenskej vody, jedinečného plzenského sladu vyrobeného vo vlastnej sladovni a zo žateckého chmeľu. 

Základný výrobný proces Pilsner Urquell sa od roku 1842 tiež nezmenil – stále sa využíva trojité rmutovanie. Spočíva v tom, že sa slad zmieša s vodou a varí sa v medených kotloch nad otvoreným plameňom. Unikátny postup sa opakuje trikrát a pivo tak získava charakteristickú vôňu sladových zŕn a vyváženú karamelovú chuť.

Aby sa mohlo overiť, že chuť Pilsner Urquell zostáva nemenná, stále sa zachováva tradícia kontrolného kvasenia a ležania v historických pivniciach v pivovare. Malý objem piva Pilsner Urquell kvasí v drevených kadiach a dokvasuje, teda leží, v drevených sudoch. To umožňuje porovnávať chuť piva uvareného tradičným a súčasným technologickým postupom a zároveň udržiavať nemennú chuť plzenského ležiaka.

Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell (Zdroj: Topky.sk/Tomáš Hambálek a Ján Zemiar)

Najlepšia prehliadka pivovaru, ktorú musíte zažiť  

Ak ste v Plzni, návštevu pivovaru nemôžete vynechať. Plzeňský Prazdroj otvoril v rámci svojej najpopulárnejšej prehliadkovej trasy úplne novú interaktívnu expozíciu venovanú práve surovinám. Čaká vás zážitok, pri ktorom využijete nielen zrak a sluch, ale aj čuch, chuť a hmat. 

Okrem historickej varne uvidíte aj súčasnú varňu s kapacitou takmer tri milióny pollitrových pív denne. Nahliadnite aj do stáčarne, prejdite sa po historických skladoch, ktoré sú kopané ručne a dlhé až deväť kilometrov. Prehliadka pivovaru získala prestížne medzinárodné ocenenie World Travel Awards 2024 a stala sa najlepšou pivovarskou návštevníckou trasou v Európe.

Prvá várka piva Pilsner Urquell sa uvarila 5. októbra 1842. Príďte si tento moment pripomenúť v sobotu 4. októbra 2025 na festival Pilsner Fest v Plzni. Počas neho môžu návštevníci ochutnať aj nefiltrované pivo vo viacerých podnikoch.

 

Bežne počas roka ho totiž dostanete iba v dvoch podnikoch na celom svete. Oba sú v Plzni - Na Spilce a Na Parkánu. Navštívte najslávnejší pivovar v dejinách piva aj vy!

Tri kľúčové zásady počas čapovania 

Pilsner Urquell sa prvýkrát dostal za hranice v roku 1856, kedy ho hostinský Josef Šedivý priviezol do Viedne. V súčasnosti sa už vyváža do vyše 50 krajín. Pivo Pilsner Urquell sa vyrába iba v Plzni a vždy rovnako - aby však chutilo tak, ako ho v pivovare uvaria, musí sa aj správne načapovať. Hlavnými tromi znakmi správne načapovaného piva sú:

  • čistý, mokrý a studený pohár
  • hustá a krémová pena
  • krúžkovanie

Ľudia pri čapovaní veria rôznym mýtom. Napríklad, že veľké bubliny alebo bublinky, ktoré prichádzajú zospodu pohára, sú správne. Ak ich tam máte, zrejme ste dostali pivo načapované do mastného alebo špinavého pohára - na ňom sa netvoria krúžky a ani sa nezachytáva pena.

Vrchný obchodný sládok Plzeňského Prazdroja Vojtěch Homolka
Vrchný obchodný sládok Plzeňského Prazdroja Vojtěch Homolka

Hviezda sládkov ako záruka kvality

Výčapník hrá v podniku hlavnú úlohu. Nám ho v podniku Na Spilce priamo v areáli pivovaru načapoval Pavel Kovařík, finalista súťaže Pilsner Urquell Master Bartender. Jej cieľom je nielen vybrať tých najlepších výčapníkov, ale aj podporovať a šíriť povedomie o správne načapovanom pive, kvalite a značke medzi spotrebiteľmi.

Pivo má byť príjemným zážitkom, preto si ho nenechajte pokaziť. Nesprávna technika čapovania môže negatívne ovplyvniť vzhľad, chuť aj vôňu piva. A kde zaručene dostanete perfektné pivo? Predsa tam, kde majú Hviezdu sládkov. Je to ocenenie za najlepšiu starostlivosť o čapované pivo. Toto ocenenie udelujú každoročne obchodní sládkovia Plzeňského Prazdroja.

Na webe nájdete mapu, kde sú všetky podniky s hviezdou. Vy ich tak nemusíte dlho hľadať a hneď  viete, kam vyraziť za super pivným zážitkom. Pokiaľ chcete vedieť o pive ešte viac, nezabudnite sledovať profil Sládci v akci na Instagrame.

VIAC O PIVE PILSNER URQUELL

Pohľad na pivovar Plzeňský Prazdroj
Pohľad na pivovar Plzeňský Prazdroj

Advertoriál pripravený v spolupráci s Pilsner Urquell.

Ďalšie zo Zoznamu