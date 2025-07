Prekvapená zákazníčka neverila vlastným očiam: Nehoráznosť, koľko si vypýtali v centre Bratislave za pohár vody!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Zákazníčka si v centre Bratislavy sadla na obed, no namiesto pohody pri jedle ju čakalo nepríjemné prekvapenie. Keď chcela od obsluhy obyčajnú vodu z vodovodu, dostala k nej aj pohŕdavý pohľad a cenu, ktorú by nečakala ani za limonádu. Podobné skúsenosti má však viac ľudí – a niektoré podniky si účtujú ešte viac.

V lete si ísť sadnúť na obed a poprosiť o pohár vody by malo byť úplne bežné. Vo viacerých európskych krajinách ako Nemecko, Írsko či Taliansko je to dokonca štandard – k jedlu vám vodu z kohútika prinesú automaticky a zadarmo. Na Slovensku je to však v mnohých podnikoch stále tabu. Zákazníčka, ktorá si v jednom bratislavskom podniku objednala obedové menu, bola nemilo prekvapená, keď jej za pohár vody z vodovodu oznámili cenu 2,90 eura. Nešlo pritom o luxusný podnik, ale o miesto s bežnou ponukou a výzorom.

„Nič výnimočné - stoly, čo pamätajú Dzurindovu vládu, obrusy z polyesteru, a jedálny lístok, kde aj obyčajný kurací rezeň stojí ako večera v Paríži. Ale dobre, bola som hladná. Obedové menu za 14,90 € - fajn, zoberiem, veď žijeme len raz. A keď som si k tomu jedlu slušne, so všetkou pokorou, pýtala pohár vody, len obyčajnú vodu z vodovodu, čašníčka sa na mňa pozrela, ako keby som si práve pýtala kaviár zadarmo. S chladným hlasom povedala: Voda je za 2,90. Nie minerálka. Nie citronáda. Nie nič extra. Len voda z ich vlastného kohútika,“ podelila sa o nepríjemnú skúsenosť pre stránku Nekŕmte nás odpadom.

Džbán vody z vodovodu za 9 €? Slovenská gastronómia bez hanby… Od Vás: Sadla som si do reštaurácie v centre Bratislavy.... Posted by Nekŕmte nás odpadom on Monday, July 28, 2025

Zákazníčka zároveň dodáva, že „nešlo o tie tri eurá. Šlo o princíp.“ Pohár vody by podľa nej nemal byť tovar, ale základné gesto pohostinnosti. Kým v zahraničí je karafa vody na stole samozrejmosťou, na Slovensku to v niektorých prípadoch stále znie ako drzá luxusná požiadavka.

Kauza, ktorá pobúrila internet

Známa stránka Nekŕmte nás odpadom pri tejto príležitosti zverejnila aj bloček z inej reštaurácie, kde si zákazníci objednali dva džbány vody z vodovodu a na účtenke svietilo 18 eur – teda 9 eur za jeden džbán. „A viete čo? Toto už nie je gastronómia. Toto je zlodejina v rukavičkách.“

Európska únia nedávno prišla s iniciatívou, podľa ktorej by reštaurácie mali podávať vodu z vodovodu zdarma alebo za symbolický poplatok. Ide nielen o šetrenie zdrojov, ale aj o elementárnu úctu k zákazníkovi. Asociácia hotelov a reštaurácií tvrdí, že mnohé podniky už vodu k menu dávajú, no realita v mnohých slovenských podnikoch ukazuje opak.

„Tento príbeh nie je len o mne. Je o nás všetkých. O tom, že voda nemá byť tovar ako kabelka. Má byť základným gestom pohostinnosti. A keď reštaurácia nedokáže hosťovi dať ani len pohár vody, možno by sa mala zamyslieť, či si ešte zaslúži nazývať sa reštauráciou,“ dodala nakoniec nahnevaná zákazníčka.