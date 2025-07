Energetickí šmejdi opäť útočia! Mestá varujú obyvateľov: POZOR na nový typ PODVODU po zlúčení ZSE a VSE

(Zdroj: Getty Images)

K 1. júlu 2025 došlo k oficiálnemu zlúčeniu dvoch významných energetických dodávateľov – ZSE Energia, a.s. a Východoslovenská energetika, a.s. Novovzniknutá spoločnosť nesie názov Energetika Slovensko, a.s., no naďalej pôsobí pod známymi značkami ZSE a VSE.

Podľa vyjadrenia zástupcu spoločnosti Juraja Bayera zmena nemá žiadny vplyv na existujúce zmluvy, dodávky energií ani platobné podmienky. Zákazníci nemusia podpisovať nové zmluvy, vykonávať odpočty elektromerov či meniť spôsob úhrad. Všetky zákaznícke centrá ostávajú funkčné a kontaktné údaje zostávajú nezmenené.

Spojenie veľkých energetických spoločností sa stalo príležitosťou pre podvodníkov, ktorí pod zámienkou „nevyhnutnej zmeny“ kontaktujú občanov – najčastejšie telefonicky alebo priamo osobne. Medzi typické praktiky patrí nátlak na podpis nových zmlúv, požiadavky na okamžitú platbu na iné účty či klamstvá o „kontrole elektromerov“ alebo „mimoriadnych revíziách“.

ZSE upozorňuje, že nevykonáva žiadne neštandardné odpisy spotreby ani mimoriadne kontroly. Všetky aktivity prebiehajú podľa bežného harmonogramu. Mestá ako napríklad Levice či Trnava zdieľajú výzvy na obozretnosť aj na svojich oficiálnych kanáloch. Cieľom je ochrániť najmä seniorov a zraniteľných občanov, ktorí môžu byť ľahkým terčom manipulácie.