Spackaným bazénom sa konflikt v Rimavskej Sobote len vyostril: Do primátora sa pustil poslanec, vraj sa obohacuje!

Spackaným bazénom sa celý konflikt len viac vyhrotil. (Zdroj: TASR/Lukáš Mužla, Ján Siman, Facebook/Spolu sme Sobota, Roman Vaľo)

RIMAVSKÁ SOBOTA - O rekreačnej oblasti Kurinec počuli mnohí prvýkrát len počas uplynulého víkendu. Neslávne sa zviditeľnila tým, že od júna otvorili úplne nový bazén, ktorý sa za mesiac prevádzky dostal do dezolátneho stavu. Nie je to však návštevníkmi, ktorí by ho užívali nepatrične, ale skôr kvalitou odvedenej práce. Odlupujúca sa farba a zranenia pre šmykľavý a neopracovaný povrch neboli výnimkou. Avšak, aj vďaka tejto investícii sa jeden z miestnych poslancov začal peniazom tečúcim do tohto projektu venovať hlbšie. Vyostril sa tým konflikt medzi ním a primátorom Jozefom Šimkom.