Autom do Chorvátska či Talianska? Nie je to lacný špás: Spiatočná cesta aj s diaľničnými poplatkami vyjde TOĽKOTO

BRATISLAVA - Školký rok je na konci, ľudia netrpezlivo čakajú na to, kedy sa budú môcť rozpŕchnuť do sveta a užívať si leto plnými dúškami. Minulý rok len do Chorvátska išlo pol milióna Slovákov a rovnaký nápor na Jadranské more sa očakáva aj tento rok. Koľko nás však vyjde cesta do Chorvátska či Talianska rôznymi cestami a na čo všetko sa pripraviť?

Termíny dovoleniek sa mnohých už pomaly, ale isto krátia, aj keď už niektorí majú svoju prvú dovolenku za sebou, iní na ňu ešte čakajú. Aj keď si na dovolenky často sporíme celý rok, väčšinu ľudí zaujíma, koľko ich bude cesta stáť. Tí, ktorí chodia na dovolenky autom, vedia, na čo všetko treba myslieť. Okrem slovenskej diaľničnej známky to sú aj tie v krajinách, ktorými budeme prechádzať. Prinášame preto prehľad poplatkov, koľko zhruba nás cesta na dovolenku, či už do Chorvátska, alebo Talianska, vyjde.

Slovenské more

Chorvátsko si pre obľubu u Slovákov vybudovali prezývku slovenské more a mnohí nedajú na túto destináciu dopustiť. Rečová bariéra už takmer neexistuje, rokmi sme si overili ubytovania a vieme, na čo si dať pozor. Či už je to Dalmácia, alebo Istria, každý si v regiónoch nájde to svoje. Aj keď máme naprieč Slovenskom iné preferencie, vždy a všade nájdeme našincov - niektorí obľubujú kratšie vzdialenosti, iní párty život, ďalší zas kľud a teplejšie more. Každopádne, čím ďalej ideme, tým viac peňazí si musíme nachystať.

Rokmi sme si vybudovali dve možnosti trás do Chorvátska - cez celé Maďarsko a potom cez celé Chorvátsko do vybranej destinácie, alebo časť cez Rakúsko, následne Slovinsko až do Chorvátska.

Povedzme, že by sme sa vybrali do Zadaru. Ak by sme sa vybrali cestou cez Maďarsko, podľa Google maps by nám cesta bez zastávok a zdržaní na ceste trvala necelých 7 hodín, pričom kilometrovo je Zadar od Bratislavy vzdialený 650 kilometrov. V Maďarsku by sme si museli kúpiť diaľničnú známku, ktorá na 10 dní stojí 16,72 eur, v prípade, ak by niekto išiel do Chorvátska na 2 týždne, viac by sa mu oplatilo kúpiť mesačnú, ktorá stojí 27 eur.

Po prechode cez Maďarsko by sme po zhruba 255 kilometroch prišli na chorvátsko-maďarskú hranicu, Letenye-Goričan. Od roku je Chorvátsko členom Európskej únie a vstúpilo do Schengenu, čiže nemusíme stáť dlhé hodiny na hraniciach. Po prejazde hranicami pokračujeme po diaľnici. V Chorvátsku nemajú klasické diaľničné známky, ale mýtne brány, tzv. cestariny, kde si pri každej zmene (zjazd z diaľnice, prechod na iný typ diaľnice) berieme mýtny lístok. Z Goričanu ideme až do Záhrebu, resp mýtnej brány Sveta Helena. Tento úsek diaľnice je dlhý 76,2 kilometra a stáť nás bude 6,4 eura. Následne zo Záhrebu pokračujeme ďalej, až k výjazdu Zadar - západ, ktorý je dlhý 260 kilometrov a stáť nás bude 17,6 eura. Spolu by sme tak len za cestu tam zaplatili 24 eur. Tam aj späť by nás cesta cez Chorvátsko vyšla 48 eur. Spolu s maďarskou diaľničnou známkou na 10 dní to je 64,72 eura, v prípade, ak kúpime mesačnú diaľničnú známku, to je 75,05 eura.

Úsek diaľnice Goričan-Záhreb 6,4 eura Záhreb-Zadar západ 17,6 eura Diaľničná známka Maďarsko 16,72 eura Cena spolu 64,72 eur

Ak by sme išli ešte nižšie, napríklad na Makarskú riviéru, pocestovali by sme si o hodinu a štvrť dlhšie a 170 kilometrov viac. V takom prípade by sme nepoužili výjazd Zadar-západ, ale pokračovali by sme ďalej až po Zagzvod, ktorý je od Záhreb vzdialený 431 kilometrov. Za tento úsek diaľnice by sme zaplatili necelých 30 eur. Tam aj späť by nás cesta vyšla 59,4 eura, plus diaľničná známka v Maďarsku. Ak by sme kúpili 10-dňovú, zaplatili by sme 88,92 eur, ak mesačnú, tak 99,25 eura.

Úsek diaľnice Goričan-Záhreb 6,4 eura Záhreb-Zagzvod 29,7 eura Diaľničná známka Maďarsko 16,72 eura Cena spolu 88,92 eur

Počítajme s tým, že by sme zo Slovenska odchádzali s plnou nádržou. Ak má auto kapacitu nádrže 50 litrov, v prípade benzínu by sme za plnú nádrž platili 78,45 eura, v prípade nafty o 5 eur menej. Pri priemernej spotrebe 6,5 litra na 100 kilometrov (naložené auto a pustená klíma), by sme na plnú nádrž prešli 770 kilometrov. Ak by sme išli do Zadaru, mali by sme to zvládnuť na jednu celú nádrž, ak na Makarsku, museli by sme natankovať. Priemerná cena benzínu v Chorvátsku je 1,47 eura za liter, v prípade nafty 1,42 eura za liter. V Chorvátsku by sme tak za plnú nádrž benzínu zaplatili 73,5 eura, v prípade nafty 71 eur.

Ak by sme teda cestovali do Zadaru, s benzínovým autom by nás cesta vyšla 152 eur, v prípade naftového auta to je 144,45 eur. Spolu s nákladmi na diaľničné poplatky by to bolo 209 eur v prípade nafty a 216,72 eur v prípade benzínu.

V prípade cesty na Makarsku je situácia trošku komplikovanejšia. Tankovať by sme museli celkovo trikrát, pričom na cestu tam a späť by nám chýbalo 100 kilometrov. Ak by sme teda počítali, že tankujeme raz na Slovensku, raz v Chorvátsku a raz v Maďarsku, tak by ceny boli nasledovné:

Slovensko: 78,45 eur / 73,45 eur

Chorvátsko: 73,5 eur / 71 eur

Maďarsko: 73 eur v prípade oboch palív

Avšak, z maďarského tankovania by sme využili len náklady za 100 kilometrov, čo je 9,5 eura. Celkovo by nás tak cesta vyšla 161,44 eura v prípade benzínu a 154 eur v prípade nafty. Spolu s nákladmi na diaľničné známky by sme za cestu na Makarsku zaplatili 250,36 eura v prípade benzínu a 242,92 eura v prípade nafty .

Cesta cez Slovinsko

Ak by sme sa rozhodli ísť cez Slovinsko, museli by sme prejsť cez Rakúsko, konkrétne Viedeň, Graz a následne cez rakúsko-slovinské hranice cez Maribor až po Macelj, odkiaľ prejdeme do Záhrebu po E59, ide už o úsek diaľnice, pričom z Macelj po Záhreb by sme za 51,8 kilometrový úsek Trakošćán - Zaprešić zaplatili 6,7 eura. Následne platia rovnaké sumy, ako v prípade cesty cez Maďarsko.

Keďže budeme prechádzať cez Rakúsko a Slovinsko, musíme kúpiť aj v týchto krajinách diaľničné známky. V Rakúsku napríklad 10-dňovú, ktorá stojí 12,4 eura. Následne majú až dvojmesačnú, ktorú ale treba kúpiť v predstihu. "Pri 2-mesačných a ročných digitálnych známkach je však potrebné dávať pozor – ak ich kúpite online, nadobudnú platnosť až 18 dní po zakúpení. Táto čakacia doba súvisí s rakúskym právom na odstúpenie od zmluvy pri online nákupe, ktoré zákazníkovi umožňuje zrušiť nákup do 14 dní. K týmto 14 dňom sa pripočítavajú 3 dni na administratívne spracovanie, takže platí 18-dňová lehota," upozorňuje stránka Moje Rakúsko. Pri 1-dňových a 10-dňových známkach toto obmedzenie nevzniká. Rovnako by sme museli kúpiť známku aj v Slovinsku, kde však majú len 7-dňovú, ktorá stojí 16 eur.

Typ 1-dňová 10-dňová 2-mesačná ročná Osobný automobil (do 3,5t) 9,30 EUR 12,40 EUR 31,10 EUR 103,80 EUR Motocykel 3,70 EUR 4,90 EUR 12,40 EUR 41,50 EUR

Trasa cez Slovinsko je o 60 kilometrov dlhšia, celkovo prejdeme 706 kilometrov. Stále by sme tak mali prejsť jednu cestu na plnú nádrž. Ak počítame s tým, že jednu nádrž natankujeme v Slovensku a druhú v Chorvátsku, tak by nás cesta vyšla v prípade benzínového auta 152 eur, v prípade naftového auta to je 144,45 eur. Spolu by sme tak s cestarinou, diaľničnými známkami a nákladmi na palivo platili 221,45 eura v prípade naftového auta a 229 eur v prípade benzínového .

Úsek diaľnice Náklady Trakošćán - Zaprešić 6,7 eura Záhreb-Zadar západ 17,6 eura Diaľničná známka Rakúsko 12,4 eura Diaľničná známka Slovinsko 16 eur Cena spolu 77 eur

A čo Taliansko?

Aj keď Slováci milujú Chorvátsko, niekedy overenú klasiku vymenia za niečo iné. V tomto prípade, ak myslíme motoristov, to je Taliansko. To ponúka okrem piesočnatých pláží aj mnohé pamiatky, ktoré Slováci radi navštevujú. Mimoriadne obľúbená destinácia v Taliansku je Lignano. Pozrime sa teda, koľko nás vyjde cesta do tohto letoviska.

Z Bratislavy by sme sa do Talianska dostali cez Rakúsko. Najrýchlejšia cesta je cez Viedeň a následne Leoben, Zeltweg až do Klagenfurt am Wörthersee a po 434 kilometroch až do talianskeho Tarvisia. Celkovo cesta do Lignana trvá 6 a pol hodiny a 588 kilometrov. Ak počítame, že pri kombinovanej spotrebe 6,5 litra na 100 kilometrov a plnej 50-litrovej nádrži prejdeme 770 kilometrov, tak by sme cestu do Talianska mali zvládnuť bez tankovania. Natankovať budeme musieť na cestu päť. Ak na Slovensku stojí plná nádrž benzínu 78,45 eura a nádrž nafty 73,45 eura, v Taliansku si poriadne priplatíme. Podľa posledných štatistík stojí liter benzínu v priemere 1,745 eura a liter nafty 1,669 eura, teda ďaleko viac, ako u nás. Plná nádrž nás v Taliansku vyjde 87,25 eura, teda o necelých 10 eur viac, plná nádrž nafty 83,45, teda presne o 10 eur viac.

Okrem toho musíme kúpiť 10-dňovú diaľničnú známku v Rakúsku a Talianku. U našich susedov vyjde 12,4 eura, v Taliansku sa platí mýto. V Taliansku je väčšina diaľnic spoplatnená. Priemerné mýto je okolo 7 centov za kilometer (stav k roku 2025). Výnimkou je diaľnica A2 zo Salerna do Reggio di Calabria a niektoré úseky na Sicílii, ako napríklad A20 medzi Messinou a Palermom a A18 z Messiny do Catanie. Z Tarvisia do najbližšej odbočky pri Lignanu to je 141 kilometrov. Ak počítame, že sa platí 7 centov za kilometer, potom by nás cesta talianskymi diaľnicami vyšla necelých 10 eur. Spolu na obe cesty to je 20 eur, plus náklady na palivo a rakúsku diaľničnú známku. Celkovo by sme tak zaplatili 189 eur v prípade naftových áut a 197,84 eura v prípade áut benzínových.