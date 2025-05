Obrovský hazard: Traja mladíci vyliezli na strechu autobusu a vozili sa po Moste SNP! Ich jazdu prekazil dispečing

(Zdroj: Reprofoto / IG / stokarsky_zaznamnik)

Bratislavčania, ktorí išli posledné dni Bratislavou, konkrétne cez Most SNP v smere od Petržalky do Starého Mesta, sa nestačili čudovať. Keď sa pozreli na strechu autobusu č. 84, ktorý smeroval do Dúbravky a prechádzal cez most, uvideli mladíkov, ktorí jazdili na streche autobusu. Počas jazdy sa presúvali po streche, natáčali sa, stavali sa na nohy. Ich počin si natočili na video náhodní okoloidúci, ale aj oni sami a pochválili sa tým na sociálnej sieti. Ľuďom v autách kývali, zabávali sa.

Ich jazdu následne prekazil dispečing Dopravného podniku Bratislava so zapnutými majákmi a sirénou, ktorý zastavil autobus na Staromestskej ulici, na úrovni Dómu svätého Martina. Mladíci však zo strechy autobusu rýchlo zoskočili a pred dispečingom začali utekať. Ľudia, ktorí si celú záležitosť natáčali na video, povzbudzovali muža, nech mladíkov chytí. Tým sa však napokon podarilo ujsť v uliciach Starého Mesta.