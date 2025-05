Sanitka takmer zrazila cyklistu pri predbiehaní auta! Všetko zachytilo VIDEO, tragédii unikol len o vlások

(Zdroj: Tip čitateľa)

MALACKY - Bezpečnosť a ohľaduplnosť sú dôležité pravidlá, ktorými by sa mali vodiči a účastníci cestnej premávky riadiť. Jasným príkladom by mali byť vodiči sanitky. Mimoriadne negatívnu skúsenosť so záchranárskym vozidlom však zažil čitateľ Topiek, ktorého ako cyklistu ohrozil vodič sanitky pri predchádzaní pomalšieho osobného auta. Zrážke unikol len o vlások.