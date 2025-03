Pri večernej streľbe vo Zvolene zranili 65-ročnú ženu! Polícia začala trestné stíhanie

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

ZVOLEN - V sobotu podvečer otriasli ulicou Karola Šmidkeho vo Zvolene štyri výstrely, ktoré zazneli krátko pred 19. hodinou. Jedna zo striel zasiahla 65-ročnú ženu, ktorá práve prechádzala ulicou. So zraneniami hlavy ju záchranári previezli do nemocnice.

Ako prvá o tom informovala televízia Markíza. Ďalší výstrel mal poškodiť aj zaparkované vozidlo. Predpokladá sa, že niekto strieľal z balkóna. Zranená žena si údajne mala len ísť kúpiť zemiaky.

STREĽBA VO ZVOLENE, JEDNA OSOBA JE ZRANENÁ Na jednej z ulíc vo Zvolene došlo okolo 19.00 hod. ku streľbe. Zranená bola... Posted by Polícia SR - Banskobystrický kraj on Saturday, March 8, 2025

Podľa banskobystrickej krajskej policajnej hovorkyne Márie Faltániovej utrpela žena, ktorú jedna strela zasiahla do hlavy, zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 14 dní. Neznámy páchateľ podľa nej vystrelil z doposiaľ nezistenej zbrane, pravdepodobne zo vzduchovej pušky, pričom jedna strela zasiahla ženu do hlavy.

"Vyšetrovateľ vo Zvolene začal trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva," dodala Faltániová s tým, že prípad je v štádiu vyšetrovania.