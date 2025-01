Očakávali pomoc, dočkali sa chaosu: Za rovnaké jedlo rôzna sadzba DPH! Reštaurácie sa búria

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Chceli pomôcť, spôsobili chaos. Nižšia DPH pre gastro a hotely mala pomôcť už aj tak dosť skúšanému gastrosektoru prilákať viac ľudí do reštaurácii, no spôsobuje skôr nejasnosti. Dôvodom je, že platia rôzne sadzby DPH - podľa toho, kde sa zákazník naje. Vyskúšali sme si to na vlastnej koži.

Konsolidačný balíček, ktorý predstavila vláda ešte na jeseň minulého roku, počítala prv s tým, že gastrosektor či ubytovacie služby budú mať 23-percentnú daň. Napokon sa po týždňoch rokovaní medzi ministerstvom športu a cestovného ruchu a Asociáiou hotelov a reštaurácií Slovenska dohodlo, že budú v päťpercentnej sadzbe dane z pridanej hodnoty (DPH). Nižšia DPH Slovensku podľa slov ministra športu a cestovného ruchu Dušana Keketiho zabezpečí "absolútne postavenie" v rámci regiónu V4. "V Poľsku je sadzba osem %, v Česku 12 %, v Maďarsku päť % a v Rakúsku 10 % na obidva spomínané sektory cestovného ruchu. Verím, že toto pomôže konkurencieschopnosti. Pomôže to podľa čísel od asociácií zachrániť viac ako 15.000 pracovných miest. Taktiež nám to pomôže zvýšiť príjmy regionálnych samospráv pri dani z ubytovania," spresnil šéf rezortu.

No to, čo malo reštauráciám a hotelom zjednodušiť život, im ho skôr skomplikoval. Dôvod je prostý - rôzne sadzbe dane podľa toho, kde zákazník objednávku skonzumuje. Ak priamo v reštaurácií, tak platí 5-percentná sadzba dane. Ak tak ale spraví v aute a tovar si objedná cez okienko, prípadne si jedlo zoberie so sebou, platí 19-percentná sadzba dane. V prípade, ak im objednávku dovezie kuriér, tak 23-percentná daň.

Vo viacerých prípadoch sa však stáva, že pri zabalení objednávky so sebou používajú prevádzky 5-percentnú daň. Podľa Martina Novotného z Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska to môže byť preto, lebo ešte nie sú zorientovaní vo výklade zákona. Mali by však používať 19-percentnú daň. Rozdiely v odvedenej dani však môžu byť desiatky centov, v závislosti od ceny objednávky. Pri 7-eurovou účte to je 80 centov, upozornil portál tvnoviny.sk.

Niektoré reštaurácie preto rozmýšľajú, ako by zákazníkov motivovali k tomu, aby využili ich služby priamo v reštaurácií. Hovoria pritom otvorene o rozdielnych cenách pre tých, ktorí sa najedia priamo v reštaurácií a tých, ktorí by si jedlo zobrali so sebou.

Skúsili sme na vlastnej koži, ako fungujú sadzby dane v gastrosektore. Boli sme v známom fastfoode, nie však priamo v prevádzke, ale objednávku sme zadali cez okienko. Na účte nám pritom svietia viaceré sadzby dane. Keďže išlo o jedlo, kde bola aj hračka, tá mala sadzbu 23 percent. Samotné jedlo spolu s nealkoholickým nápojom malo 19-percentnú sadzbu dane. Chceli sme ale nechladený nápoj, táto položka mala 5-percentnú sadzbu. Nakoniec, za nápoj sme platili zálohu, lebo bol v plastovej fľaši, táto položka mala 0-percentnú DPH.

(Zdroj: Topky.sk )