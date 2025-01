Danko v Šamoríne poklepal základný kameň: Nová športová hala za milióny má vyrásť do dvoch rokov

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR)

ŠAMORÍN – Predseda SNS Andrej Danko v stredu spolu s ďalšími účastníkmi, vrátane prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha, poklepal základný kameň novej viacúčelovej športovej haly, ktorá vyrastie v areáli Olympijského tréningového centra x-bionic sphere v Šamoríne. Nová multifunkčná Olympic Arena by mala vyrásť do dvoch rokov, momentálne prebieha proces výberu zhotoviteľa. Štát na jej výstavbu poskytne 20 miliónov eur.

Nová hala bude mať kapacitu minimálne 5000 divákov a bude slúžiť až pre 15 olympijských športov. Dokončiť by ju chceli do dvoch rokov. "Tento projekt nemožno porovnávať s veľa inými, ak vôbec nejakými na svete. Naozaj na mňa zapôsobilo to, čo som tu videl a čo som si tu vypočul o novej multifunkčnej hale. Pre Európu i svet je to príklad toho, čo dokážete, keď sa spoja národný olympijský výbor, politické autority a privátny sektor. Je to projekt nie len pre šport, ale aj pre mládež a budúcnosť," povedal po slávnostnom akte Thomas Bach.

Hala vyrastie v blízkosti multifunkčného športového a voľnočasového areálu a mala by spĺňať najvyššie štandardy športových organizácií FIBA (basketbal), FIVB (volejbal), IHF (hádzaná), ITF (tenis) a IFF (florbal), čo umožní organizáciu medzinárodných športových podujatí v synergii s priľahlým športovým a voľnočasovým areálom. Celková kapacita divákov by mala byť minimálne 5000 miest. Komplex má slúžiť nielen pre potreby štátnych reprezentácií, ale aj športové kluby, trénerov a inštruktorov a širokú verejnosť. Celkovo by v ňom malo nájsť zázemie 15 olympijských športov.

Štát poskytne 20 miliónov

Nová multifunkčná Olympic Arena by mala vyrásť do dvoch rokov, momentálne prebieha proces výberu zhotoviteľa. Štát na jej výstavbu poskytne 20 miliónov eur. Predpokladaná hodnota investičného zámeru výstavby je 31 miliónov eur, okrem štátneho príspevku má projekt kofinancovať aj vklad majiteľa súčasného športového komplexu v Šamoríne.

Hala bude zároveň súčasťou rozvoja športovej infraštruktúry, ktorá môže slúžiť pre potreby organizovania letných olympijských hier v horizonte rokov 2036 - 2040 v prípade, že sa o usporiadanie hier bude uchádzať Maďarsko. Olympic Arena má však predstavovať aj trvalo udržateľné riešenie a návratnú investíciu nezávisle na tom, či bude, alebo nebude súčasťou olympijských športovísk.

Na slávnostnom poklepaní základného kameňa sa zúčastnili okrem iných aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel, podpredseda parlamentu Andrej Danko, minister cestovného ruchu a športu SR Dušan Keketi, štátny tajomník pre šport Ján Krišanda, či zástupcovia x-bionic sphere a množstvo funkcionárov národných športových zväzov a federácii.

Náklady budú zrejme vyššie

Podľa riaditeľa Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS budú náklady nakoniec vyššie. „,Skúsenosti s projektmi ako napr. výstavba národného futbalového štadióna, stavba tunelov či diaľnic nám dáva jasný odkaz, na základe ktorého je viac než realistické očakávať, že náklady na realizáciu tejto výstavby budú nakoniec vyššie,“ zhodnotil pre Trend Richarda Ďurana.

V časoch, kedy si musíme uťahovať opasky, by navyše podľa neho štát nemal realizovať drahé projekty s otáznou pridanou hodnotou."Dlhodobo upozorňujeme na to, že konsolidáciu je potrebné robiť predovšetkým na výdavkovej strane verejných financií a výstavba takejto haly ide presne opačným smerom,“ dodal Ďurana.