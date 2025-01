Andrej Danko posiela pozdrav z Moskvy: TOTO ho v Rusku prekvapilo

(Zdroj: Facebook/Andrej Danko - predseda SNS)

„Som prekvapený, koľko je tu čínskych áut. Videl som aj nejaké západne predajne. Trhy, ktoré tu niektoré západne firmy uvoľnili, obsadili Číňania,“ opísal svoje prvé dojmy z Moskvy Andrej Danko. Toho večer čaká návšteva divadla. Predseda SNS ďalej potvrdil, že sa má v najbližších dňoch stretnúť aj s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.

Danko už pred odletom ozrejmil, že chce okrem iného priniesť informácie o živote v Rusku. "Chcem ukázať, že tam takisto žijú ľudia, že tam Nemci, Francúzi, Američania obchodujú," povedal.

Poliaci zakázali prelet ponad ich územie

Keďže Poliaci zakázali prelet ponad ich územie, let slovenskej delegácie odklonili a letieť muselo ponad Českú republiku a Nemecko. "Nerozumiem postoju Poľska, ale beriem to ako realitu," skonštatoval Danko. Slovenská delegácia by sa mala podľa predchádzajúcich Dankových a Gašparových vyjadrení stretnúť s predstaviteľmi Štátnej dumy aj s niektorými členmi vlády. Podľa Danka sa chce presvedčiť, ako je to v Rusku napríklad so západnými investíciami.

Gašpar zas avizoval, že delegácia sa chce pýtať aj na to, či ruský koncern Gazprom dokáže dodávať plyn na Slovensko aj napriek zastaveniu tranzitu zo strany Ukrajiny. Návrat parlamentnej delegácie z Ruska je naplánovaný na stredu 15. januára.