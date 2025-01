Návrh opozície na vyslovenie nedôvery vláde je politický cirkus, uviedol Andrej Danko

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Je to ich právo, ale nemyslím si, že ich aktivita bude úspešná," poznamenal Danko. Zároveň skritizoval predsedu opozičného PS Michala Šimečku, že na odvolaní premiéra Roberta Fica (Smer-SD) spolupracuje so šéfom hnutia Slovensko Igorom Matovičom. Dankovi je zároveň ľúto, že sa do týchto aktivít zapája aj opozičné KDH.

Opozícia sa návrhom na vyslovenie nedôvery vláde podľa Gašpara snaží nedemokratickým spôsobom docieliť predčasné voľby. Taktiež je prekvapený, že na to "naskakujú" aj niektorí lídri opozičných strán, ktorí by "mali mať trochu rozumu". "To, čo sa deje na Slovensku, rozvracia vzťahy medzi ľuďmi, rozvracia život v spoločnosti a nemyslím si, že toto je tá dobrá a správna cesta. Budeme na to politicky reagovať," povedal Gašpar. Vyjadrenia opozície, že obhajuje názory väčšiny Slovákov, označil za klamstvo.

Opoziční poslanci NR SR z PS, SaS, KDH a z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí a KÚ podajú v najbližších dňoch návrh na vyslovenie nedôvery Ficovej vláde. Premiér podľa nich zlyháva vo vládnutí, poukázali na problémy v zdravotníctve, so zdražovaním či najnovšie na katastri. Zároveň hovoria o spochybnení zahraničnopolitickej orientácie Slovenska. Nechcú premiérovi dovoliť "uniesť" SR na východ, pretože na to podľa nich nemá žiaden mandát.