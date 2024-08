Služby Centra právnej pomoci by mohli byť dostupnejšie pre viac ľudí

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Služby Centra právnej pomoci (CPP) by mohli byť dostupnejšie širšiemu okruhu ľudí. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhuje okrem iného zvýšiť príjmovú hranicu klientov, ktorá je jednou z podmienok pre priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).