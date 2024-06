VIDEOROZHOVOR Líder SaS Gröhling: Toto sú naše chyby v eurokampani! Pre premiéra má jasný odkaz

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

BRATISLAVA – Jasne a otvorene pomenoval chyby, ktoré liberálna SaS urobila v eurokampani. Nielen prítomný konflikt, ale aj kandidátka zostavená z poslancom NR SR bola problémom. Po eurovoľbách prehodnotil štýl politiky. Chce spolupracovať s opozičnými stranami v parlamente, no zlučovanie nepripúšťa. Je rozčarovaný z posledného videa premiéra Roberta Fica. Očakával od neho štátnický prejav. Keď ho stretne po uzdravení, chce mu povedať, čo si o tom myslí. Rozprávali sme sa s predsedom SaS Branislavom Gröhlingom.

SaSke europarlament utiekol o vlások. Chceli ste získať tri mandáty a nezískali ste ani jeden. Ako ste výsledok zhodnotili? Urobili ste si analýzu, prečo ste nezískali žiadny mandát?

Treba úprimne priznať, že sme sklamaní. Na druhej strane vnímame to ako signál od voličov. Je to dôvod pre novú stratégiu a nový začiatok. Jednoducho pre politiku, ktorá bude postavená na spolupráci s ostatnými stranami. Vyhodnotili sme aj kampaň, ktorú viedol Richard Sulík. Bol zodpovedný za kampaň a bol aj lídrom kandidátky. Zobral za to zodpovednosť. Identifikovali sme viacero chýb.

Kde boli chyby z vášho pohľadu?

Z môjho pohľadu bola chybou kandidátka. A to ako bola zostavená. Nemôžeme žiadať od voličov, aby zvolili ľudí do NR SR a potom tých istých postavíme na eurokandidátku. Druhá vec je konflikt v rámci opozície. Ten konflikt bol prítomný a nebol správny. Sám prezentujem politiku spolupráce. Platí to aj do budúcna. Dostali sme vysvedčenie. Je to nový začiatok pre SaS a nový spôsob robenia politiky.

Ovplyvnili eurovoľby aj atentát na premiéra? Ako to poznačilo kampaň?

Určite áno. Táto eurokampaň nebola o európskych témach, ale bola o národných témach. O bezpečnosti, koalícií a opozícií. Koaličné strany až nechutne využívali tento ohavný čin na premiéra. Nikdy sa takéto niečo nemalo stať. Môžeme mať rozdielne názory na veci, ale také niečo by sa nemalo udiať. A už vôbec zneužívať na získavanie hlasov.

Čo bolo rozhodujúcim momentom počas eurokampane? Bolo to práve video premiéra Fica, keď sa prihovoril Slovákom krátko pred moratóriom?

Išlo o kombináciu viacerých vecí. Politológovia by to vedeli presnejšie popísať. Z môjho pohľadu to boli aj bilboardy, ktoré boli za čiarou. Poukazovali na atentát a využívali ho po emočnej stránke. Druhou vecou bol príhovor premiéra Roberta Fica. Príhovor nemal byť o pomste, lebo pomsta nie je riešenie. Čakal som štátnicky prejav a mal určiť smerovanie k zmierenie jednotlivých strán. Voláme po tom všetci. Vrátane novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho. Dúfam, že k tomu príde. Zatiaľ bolo len jedno Grémium v NR SR. Na uznesení sa dohodli všetky strany. Budeme rokovať o aj o lex atentát. Uvidíme, aký zákon vláda prinesie, aby sme ho mohli podporiť aj my. Je to jeden zo signálov v rámci takejto spolupráce, aby sa spoločnosť ukľudnila. SaS bude vecná a kritická pri návrhoch zákonoch.

Poďme k SaS na domácej pôde. Vo viacerých prieskumoch od vášho zvolenia za predsedu SaS rastie, blíži sa 8 percentám. Nezastaví vás neúspech v eurovoľbách?

O tom môžu rozhodnúť len voliči v najbližších parlamentných voľbách. Dovtedy budem SaS budovať ako pravicovú stranu. Budeme obhajovať slobodu každého jedného, aby každý občan mal viac peňazí v peňaženke. A nie, aby tu bola vláda, ktorá bude vyťahovať peniaze z peňaženiek. Súčasná vláda je ľavicová a my sme pravičiari. Sú to socialisti, ktorí prinášajú len chudobu a rozdávajú dávky pre ľudí, aby boli od nich závislí. Toto nie je náš štýl politiky. Chceme, aby sa krajine darilo a existovala sloboda jednotlivca. Je dôležité, aby SaS bola samostatnou pravicovou stranou, ktorá bude rozhodujúcim prvkom budúcej vlády.

Mnohí sa stále pýtajú, prečo sa PS a SaS nespojí. Je vôbec reálna takáto úvaha vzhľadom na rôzne programy a zameranie oboch strán?

Je dôležitá spolupráca. A tá s PS a KDH funguje naozaj dobre. Aj pri predkladaní návrhov uznesení a aj hlasovaní. Treba vnímať rozdiely jednotlivých strán. Sme jasne pravicová a ekonomická strana, ktorá obhajuje slobodu jednotlivca a podnikania. PS je silné v ľudskoprávnych veciach, KDH je zase silné v konzervatívnych témach. Je potrebné dať voličom na výber, aby si mohli vybrať. Len oni rozhodnú, aká bude budúca vláda a kam bude smerovať Slovensko. Za mňa spolupráca v opozícií nebude o konflikte, ale o spolupráci a poukazovaní rozdielu vecným spôsobom.

A čo Demokrati? Je reálne, aby ste sa s nimi spojili? Sú vám programovo bližší?

Momentálne hovorím o spolupráci parlamentných strán a takto som nastavený. Samozrejme, že komunikujeme aj s ostatnými mimoparlamentnými stranami. Prioritou je, aby sme v parlamente vytvorili silný pravicový blok a zastavili rozdávanie, ktoré tu bolo za Matoviča a teraz je za Smeru a Hlasu.

PS oslovuje známe tváre. Vyhrať eurovoľby PSku pomohol Ľudovít Ódor. Pred časom do PS vstúpil Jozef Viskupič – trnavský župan, ktorý spoluzakladal OĽaNO so svojim bratrancom Igorom Matovičom. Začínajú posilňovať regionálne štruktúry. Vy sám ste hovorili pred voľbami predsedu SaS, že musíte viac robiť komunálnu a regionálnu politiku. Plánujete aj vy oslovovať známe komunálne tváre, aby vám do budúcnosti pomohli?

Je to o spolupráci aj na komunálnej úrovni. Veľa som cestoval po Slovensku. Často sa stretávam so starostami, primátormi a ľuďmi z verejného života, ktorí zmýšľajú ako my. Títo ľudia sa k nám pridávajú. Čo sa týka štruktúr, máme ich vybudované na celom Slovensku. Budem rád, ak budú ešte viac viditeľnejšie. Momentálne nechcem brať verejne známych ľudí alebo influencerov. Bol by som rád, keby sa k nám pridávali hodnotovo.

Patrí Jozef Viskupič hodnotovo do Progresívneho Slovenska?

Je to otázka na neho. Vnímam ho však ako pravičiara. Skôr by sa hodil k nám. Uvidíme, kde sa bude vyvíjať PS. Keď som bol ministrom, stretával som Jozefa Viskupiča. Ako župan je zriaďovateľom stredných škôl. Spolupráca bola veľmi úzka. Zostala taká aj naďalej.

Ste už nejaké obdobie predsedom SaS. Aký je rozdiel medzi vami a Richardom Sulíkom?

Neviem, či je správne teraz hovoriť o rozdieloch. Je dôležité, aby som hovoril, ako SaS bude fungovať do budúcna. Mala by fungovať na princípoch spolupráce, nie konflikte. Konflikt bol výrazným spôsobom prilepený k nám. Najmä pokiaľ išlo o konflikt Igora Matoviča a Richarda Sulíka. Môžeme sa rozprávať, kto mal väčšiu vinu. Stále budem tvrdiť, že to bol Igor Matovič. Politiku sme začali robiť tak, že SaS nie je komentátorom politiky, ale reálne do nej zasahuje. Prinášame návrhy. Po atentáte sme navrhli vyšetrovaciu komisiu. Keď bol problém pri vysokých cenách pohonných hmôt, navrhovali sme zníženie spotrebnej dane. Teraz je problém pri brigádach 15 ročných v letnom období. Navrhujeme vyriešiť a odstrániť byrokraciu, aby aj 15 roční si mohli privyrobiť.

Chcete, aby opozícia prišla s vlastným kandidátom na predsedu? Prečo? Nie je to také divadlo? Viete predsa, že koalícia ma v parlamente väčšinu.

Nikto nevie, aká je situácia. Stále posúvajú návrhy zákonov. Tri či štyri mesiace sa nevedia dohodnúť na predsedovi NR SR. Vedeli, že keď Petra Pellegriniho zvolia občania do Prezidentského paláca, musia prísť s novým kandidátom. To sa momentálne nedeje. Len ukazujeme, že vieme v opozícií spolupracovať a dáme návrh na nášho kandidáta, na ktorom sme sa všetci zhodli.

Kto by to mal byť?

Počkajme. Budúci týždeň ho spolu odprezentujeme.

Je zjavné, že predsedom NR SR nebude človek z opozície. Kto by mal byť predsedom NR SR? Raši alebo Danko?

Keď neprejde náš kandidát, nech si koalícia zvolí, koho chce. Ak to bude Andrej Danko, s ním už máme bohaté skúsenosti. Bol zdrojom všetkých vtipov. Bojíme sa, že bude si prezentovať svoje návrhy o spájaní rôznych inštitúcií len, aby mohol vymieňať vedenie a vytvára si tak stoličky pre svojich ľudí.

Mnohí politici majú zvýšenú ochranu. Je verejne známe, že vrah z Teplárne mal v hľadáčiku aj vás s fotkami, kde bývate. Cítite strach teraz po atentáte na premiéra alebo vtedy?

Strach cítim kontinuálne. Aj dnes ráno som si našiel v schránke dva listy. Nie je to príjemné. Mieru bezpečnosti mám rokmi posunutú. Na druhej strane je pravdou, že nahlasujem všetky anonymy. Uvidíme, ako to vyhodnotia orgány činné v trestnom konaní, či potrebujem ochranu. V každom prípade to nie je príjemné. Spoločnosť sa výrazným spôsobom posunula do nekomfortnej situácie. Som verejný činiteľ, tak to znášam.

Čo bolo v listoch, ktoré ste si našiel v schránke?

Sú to veľmi nepríjemné a nechutné invektívy. Doteraz sme takéto listy dostávali v mailoch. Teraz takéto listy máme v poštových schránkach. Som často konfrontovaný na ulici, lebo žijem bežný život. Chodím do mesta, obchodov, do fastfoodov. Neraz musela zasahovať aj SBSka. Je to smutné. Som zástancom slobody prejavu, no nie vulgárneho.

Máte už aj vy ochranku?

Momentálne nie. Uvidím, ako úrady vyhodnotia správy, ktoré dostávam.

Čo poviete ako prvé Robertovi Ficovi, keď ho stretnete po uzdravení?