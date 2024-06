Šokujúce zistenie o intenzívnom cvičení: Nepomôže vám schudnúť, práve naopak! Vedci odhalili príčinu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa výsledkov štúdie publikovanej v časopise Medicine & Science in Sports & Exercise vedie tréning s vysokou intenzitou k nižšej aktivite po cvičení, zníženiu telesnej teploty a tým aj k priberaniu. Dôvodom je narušenie hlavného stresového hormónu. K tomuto výsledku sa dopracovali vedci z Univerzity v Cukube po pozorovaní laboratórnych hlodavcov, ktorých rozdelili do troch kategórii podľa intenzity: intenzívne cvičenie, mierne cvičenie a odpočinok. Jednotlivé skupiny potom absolvovali 30-minútový tréning na bežiacom páse.

(Zdroj: Getty Images)

Iba v skupine s vysoko intenzívnym cvičením došlo k poklesu telesnej teploty a fyzickej aktivity, čo malo za následok zvýšenie hmotnosti nasledujúci deň, a to napriek tomu, že u týchto hlodavcov neboli pozorované žiadne zmeny v príjme potravy. Myši, ktoré cvičili najintenzívnejšie, boli v priebehu 24 hodín po tréningu približne o 30 percent menej aktívne v porovnaní s dňami, keď necvičili, pričom vedci predpokladajú, že si kompenzovali spálenú energiu na bežiacom páse. „Skúsenosti mnohých, ktorí sa po náročnom cvičení cítia príliš vyčerpaní na to, aby sa hýbali, potvrdzujú, že výsledky našej štúdie sa dajú porovnať aj s ľuďmi,“ povedal autor štúdie Takashi Matsui pre portál New Scientist.

Vedci zároveň poukázali na začiatok dňa s nedostatočnou hladinou kortikosterónu. Kortizol je primárny ľudský stresový hormón, zatiaľ čo u mnohých zvierat, napríklad laboratórnych potkanov, je to kortikosterón. Hladina kortizolu dosahuje vrchol skoro ráno a počas dňa klesá, pričom najnižšiu hodnotu dosahuje pred spaním. Vedci si všimli, že nízke hladiny kortikosterónu pred prebudením súvisia s menšou fyzickou aktivitou. Autori štúdie plánujú v budúcnosti zistiť, či vedie k ďalšiemu nárastu hmotnosti myší aj viacero náročných cvičení. Dovtedy dúfajú, že fitnes tréneri tvoriaci cvičebné plány zohľadnia intenzitu tréningu spolu so spálenými kalóriami.

(Zdroj: Getty Images)

„Nadmerné zaťaženie pri vysokej intenzite do takej miery, že sa zníži následná fyzická aktivita, je kontraproduktívne,“ povedal Matsui. „Rada pre tých, ktorí sa snažia schudnúť, teda znie: uvedomiť si dôležitosť fyzickej aktivity mimo tréningov a zmierniť intenzitu cvičenia tak, aby sa zachovala celková denná aktivita,“ dodal. Odborník v oblasti metabolizmu Herman Pontzer z Duke University sa však na adresu tejto rady vyjadril skepticky: „Nie som si istý, či môžeme tieto zistenia spájať s odporúčaním miernej aktivity namiesto intenzívnej. Nie je zrejmé, že by sa tento konkrétny výsledok týkal aj ľudí.“