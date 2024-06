Emotívne priznania známeho speváka: Prehovoril o boji s mentálnymi problémami!

(Zdroj: pixabay.com)

Britský spevák sa počas svojej doterajšej hudobnej kariéry zaradil medzi najslávnejších britských hudobníkov súčasnosti. Na svojom konte má momentálne 3 štúdiové albumy a viaceré jeho piesne, ako sú napríklad Little Bit of Love či Found What I've Been Looking For, majú na Youtube milióny zhliadnutí.

Okrem úspechov však zažil aj viaceré náročné obdobia, počas ktorých bojoval s problémami s mentálnym zdravím. V rozhovore pre charitatívnu organizáciu YoungMinds opísal, čím si počas týchto náročných časov prechádzal.

„V mojom živote sa stalo niečo veľmi dramatické, kvôli čomu som sa cítil ako uväznený. Nemohol som vstať z postele a myslel som si, že je celý svet proti mne. Mal som pocit, že nie som pre nikoho dosť dobrý. Nikdy som nebol človek, ktorý by s priateľmi alebo rodičmi hovoril o svojich pocitoch. Preto som skrátka začal písať poznámky a zobral do ruky gitaru," povedal hudobník.

„Veľmi mi pomohlo, keď som sa otvoril svojej mame a povedal som jej, čo sa deje. Potom som začal chodiť na terapie a našiel som niekoho, kto skutočne chápal tomu, čím so si prechádzal," doplnil Grennan, ktorého citoval Daily Mail.

Tom Grennan (Zdroj: SITA)