Veľká policajná akcia po atentáte na premiéra! Desivá bilancia nenávisti v komentároch! NAKA rieši 153 prípadov

BRATISLAVA - V prípadoch schvaľovania trestného činu vyšetrovaných Národnou kriminálnou agentúrou sú ďalší obvinení. Informujú o tom minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a prezident Policajného zboru Ľubomír Solák. Minister po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) avizoval, že proti takýmto ľuďom budú zasahovať tvrdo a razantne. Minister v súvislosti s vyšetrovaním atentátu oznámil, že posilnili vyšetrovací tím, pričom pracujú so všetkými verziami.

Tlačová konferencia ministra vnútra a prezidenta Policajného zboru o ďalších obvinených v prípadoch schvaľovania trestného činu vyšetrovaných NAKA (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Atentát na premiéra Roberta Fica ovplyvnila celý život nielen na Slovensku, ale rezonuje na celom svete, povedal minister vnútra. "Je potrebné urobiť všetko pre to, aby sme ľuďom garantovali pocit bezpečnosti. Slovensko máme len jedno a na ňom chceme žiť. Keďže niektoré indivíduá stále nerozumejú dôležitosti situácie a myslia si, že stoja nad zákonom, preto budeme mať nulovú toleranciu pre nenávisť," povedal Šutaj Eštok a uistil verejnosť s tým, že polícia spolu s prokuratúrou konajú.

Minister vnútra dodal, že v súčasnosti už riešia 153 podnetov v súvislosti so schvaľovaním atentátu na premiéra, nenávistných prejavov alebo vyhrážaním sa politickým predstaviteľom. Aktuálne sa NAKA zaoberá 55 podnetmi, pri ktorých polícia stotožnila autorov príspevkov. "Všetkých 153 podnetov prešetríme," avizuje Šutaj Eštok. "Naďalej pokračujeme v dôkladnom vyhodnocovaní podozrivých príspevkov, ktoré nám boli oznámené alebo ktoré sme odhalili v rámci posilneného výkonu služby," skonštatoval.

Dodal, že v prípade vyšetrovania atentátu posilnili vyšetrovací tím o dvoch expertov, ktorí pracujú na odhalení pravdy, ako bol páchateľ motivovaný a či s niekým spolupracoval. Prešetrujú sa všetky verzie - verzia osamelého vlka, verzia, že s niekým spolupracoval, ale aj verzia terorizmu, povedal.

Konkrétne prípady

Policajný prezident Solák prezradil niekoľko vybraných prípadov, ktoré už rieši NAKA v súvislosti so schvaľovaním trestného činu alebo vyhrážaním sa. "Ide o rôznorodú škálu osôb, či už sú to muži alebo ženy, či úroveň vzdelania alebo pracovného zaradenia," upozornil Solák. Prvou obvinenou je žena z Nitry, ktorá napísala na adresu atentátnika Juraja Cintulu (71), že "máme nového národného hrdinu. Deň narodenín tohto odvážneho muža by mal byť štátny sviatok." Hrozí jej rok odňatia slobody.

Druhým obvineným je muž z Dunajskej Stredy, ktorý v súvislosti s atentátom na premiéra napísal, že "drží palce Slovensku, aby to neprežil." Bola u neho vykonaná domová prehliadka a rovnako mu hrozí rok odňatia slobody.

Ďalší dvaja obvinení muži sú z Bratislavy, ktorých tiež obvinili zo schvaľovania trestného činu komentárom na sociálnej sieti. "Mastný trest? Tomu chlapovi osobne pošlem na účet prachy, aby to mal v base ľahšie... Ďakovne za väčšinu Slovákov," napísal jeden z nich v komentári. Tiež im hrozí tresť odňatia slobody až na jeden rok.

Minister Šutaj Eštok dodal, že vyšetrovatelia pracujú aj v súvislosti s trestnými činmi vyhrážania sa prezidentke Zuzane Čaputovej či predsedovi Progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi. „Je mi jedno, ktorým smerom smerujú tie nenávistné výroky, či na predstaviteľov opozície, koaličných poslancov alebo ministrov. Budeme rovnako postupovať voči všetkým,“ povedal.

Viacerým ústavným činiteľom bola poskytnutá osobná ochrana, povedal v stredu po Bezpečnostnej rade minister vnútra. Ide o politikov z koalície, ale i jedného zástupcu opozície. V prípade potreby sa bude poskytovať aj tlačidlo, ktoré umožňuje v prípade rizika vyslať signál polícii. Prosím všetkých občanov SR, aby si uvedomili vážnosť situácie a razantný a tvrdý postup polície, ktorý bude v tomto prípade aplikovaný," povedal minister.