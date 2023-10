Novozvolení hráči v parlamente: Smer uhral výsledok aj v hlavnom meste, OĽaNO v rómskych osadách, KDH na Orave

Parlamentné strany bodovali na Orave, v rómskych osadách či na Záhorí. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Ramon Leško, TASR/Pavol Zachar)

To, v ktorých konkrétnych lokalitách strany uspeli, vo svojej analýze písal Dennik N.

Smer-SD bodoval takmer všade, významne aj v Bratislave

Víťazovi volieb, strane Smer-SD, sa podaril urobiť slušný výsledok, čo ju postavilo na čelnú pozíciu. Jej víťazstvo zabezpečil aj slušný výsledok v Bratislavskom kraji, kde konkrétne získala 18,5%. V meste ako takom to bolo 17,5%. Oproti minulým voľbám si tak prilepšili aspoň o 5-6 percent.

Definitívne však Smer bodoval na východe, na Kysuciach, Považí či Hornej Nitre. Úspech sa však jednoznačne dostavil v rodisku Roberta Fica - v Topoľčanoch, a to 39%. Potom je výrazné víťazstvo aj v Čadci, kde to Smer vytiahol na viac ako 38%. V okresoch Sobrance či Snina to bolo viac ako 35%.

PS-ko si prišlo po mestského a zahraničného voliča

Druhým v poradí je Progresívne Slovensko, ktoré bodovalo jednoznačne u voličov za hranicami našej krajiny. Tam išlo až o 61,7%. Progresívci však víťazili v najväčších mestách Slovensko ako Bratislava, kde to bola viac ako tretina hlasov. Aj v Košiciach strana (už s menším náskokom) vyhrala na 24 percentách.

Ak sa však pozrieme na iné okresy ako Bratislavu či Košice, PS bodovalo a vyhralo aj v Pezinku, v Senci či v okrese Skalica. Nie je to však len západ, kde PS-ko vyhralo v rámci okresov. Je to tiež Liptovský Mikuláš, Žilina, Martin alebo Malacky.

Pellegrini si s Hlasom-SD prišiel po úspech do svojho rodiska

Peter Pellegrini si s Hlasom-SD poradil vo svojej rodnej Banskej Bystrici, kde získal 22,1%. Bol to však tesne pred PS a nejde o tak jasné víťazstvo, ako si napríklad pripisujú Smer-SD či PS vo svojich baštách. Pellegriniho Hlas však bodoval aj v Poltári, Brezne, Žiari nad Hronom. V hlavnom meste to však bolo menej ako 10%.

Matovičovci žali úspech v okresoch s rómskymi osadami

Reč príde aj na koalíciu OĽaNO a priatelia, ktorá si výsledok takmer deviatich percent pripísala hlavne hlasom v okresoch, kde sa nachádzajú veľké rómske osady. Víťazstvo im dokonca patrilo v okresoch Kežmarok a Košice-okolie. OĽaNO sa tešilo úspechu aj na Gemeri či na Spiši. Výsledky nad 17 percent si pripísali napríklad aj v Gelnici, v Revúcej alebo v Spišskej Novej Vsi.

Jednoznačným víťazom sa však OĽaNO stalo na Luníku IX. v Košiciach, v Lomničke, Jurskom, kde išlo okolo 90% všetkých hlasov práve koalícii Igora Matoviča. Iné to nie je ani v obciach ako Kecerovce, Jarovnice či Rankovce.

Kresťanskí demokrati sa vrátili na Oravu

Svoj comeback do parlamentu potvrdilo aj KDH Milana Majerského, ktoré si "vzalo späť" Oravu. Išlo tam predovšetkým o výsledky vyššie ako 27 a 29 percent. Ide už o tradičné bašty KDH ako okres Námestovo či viaceré obce na spišskom vidieku. KDH zvíťazilo v okrese Levoča, odkiaľ Milan Majerský pochádza. Darilo sa mu však aj v okolí Bardejova a Starej Ľubovne.

Dankovci prebrali bývalú baštu ĽSNS

Poslednou stranou, ktorá sa ocitla v parlamente, je Slovenská národná strana (SNS) Andreja Danka, ktorá, ako sa ukazuje, profitovala hlavne v baštách, kde predtým uspieval pravicový extrém v podobe ĽSNS Mariana Kotlebu. Silná však bola aj na Považí, na Orave či v okresoch ako Martin, Ružomberok alebo Zlaté Moravce.

Prebrala okresy, ktoré sa predtým pripisovali ako hlavné bašty extrémistických zoskupení v podobe napríklad ĽSNS. Ide o lokality v Banskobystrickom kraji ako napríklad Krupina, Zvolen či Detva.

